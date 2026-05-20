6 tips van een Arnhemmer voor je bezoek aan Suzan & Freek in het GelreDome

ARNHEM – Het eerste concertweekend van Suzan & Freek in het GelreDome zit erop, maar Arnhem maakt zich alweer op voor de volgende zeven shows. Per concert komen er ongeveer 40.000 bezoekers naar het GelreDome. Dat is fors meer dan bij veel andere concerten, mede doordat Suzan & Freek spelen met een zogenoemde ‘in the round’-opstelling. Ter vergelijking: in de Ziggo Dome passen ongeveer 17.000 bezoekers.

De drukte is dan ook goed merkbaar in en rond Arnhem. Wie goed voorbereid op pad gaat, bespaart zichzelf veel stress. Daarom: vijf praktische tips van een Arnhemmer voor iedereen die nog richting het GelreDome gaat.

1. Denk goed na over hoe je van en naar het GelreDome reist

Veel bezoekers kiezen voor de officiële pendelbussen vanaf Arnhem Centraal. Een retourtje kost 5,90 euro en voor de heenreis werkt dat over het algemeen prima. Vooral na afloop van de concerten ontstaan echter lange wachtrijen. Sommige bezoekers stonden afgelopen weekend meer dan anderhalf uur te wachten voordat ze een bus in konden.

Er zijn gelukkig alternatieven. Een van de makkelijkste opties is een OV-fiets huren op Arnhem Centraal. Via de Nelson Mandelabrug fiets je in ongeveer tien minuten naar het stadion. Bij het GelreDome is een grote fietsenstalling aanwezig die met borden staat aangegeven.

Ook de reguliere lijnbussen zijn vaak rustiger dan de speciale pendelbussen. Vanaf bushalte Zonnedauwweg wandel je in ongeveer vijftien minuten naar het stadion. Vanaf daar rijden lijn 11, lijn 7 en lijn 331 richting Arnhem Centraal. Ook bushalte Fonteinkruidstraat is een optie, met onder andere lijn 56 en lijn 1. Naar bushalte Speenkruidstraat is het maar tien minuten lopen vanaf het Gelredome. Daar rijdt lijn 14. Controleer voor vertrek wel even de actuele vertrektijden en perrons via de reisplanner van Breng.

Wie goed ter been is, kan na afloop ook gewoon terugwandelen naar Arnhem Centraal. Via de Nelson Mandelabrug doe je daar ongeveer 35 minuten over en je vermijdt meteen de grootste drukte.

2. Kom je met de auto? Koop vooraf een parkeerkaart

Wie met de auto naar Arnhem komt, doet er verstandig aan vooraf een parkeerkaart te reserveren. Rondom het GelreDome zijn verschillende parkeerterreinen beschikbaar. Vanaf sommige verder gelegen parkeerplaatsen rijden pendelbussen naar het stadion.

Na afloop moet wel rekening gehouden worden met flinke verkeersdrukte. Het duurt simpelweg even voordat tienduizenden bezoekers tegelijk de stad verlaten hebben. Geduld hoort er dus een beetje bij.

Wie de grootste files wil vermijden, kan ervoor kiezen om iets eerder het stadion te verlaten.

3. Houd rekening met treinuitval richting Arnhem

Bezoekers uit Brabant moeten de komende concertdagen extra goed opletten. Tijdens de shows op 22, 23, 24, 25 en 29 mei rijden er geen treinen tussen Den Bosch en Nijmegen vanwege werkzaamheden aan het spoor.

Treinreizigers vanuit Den Bosch kunnen daarom het beste via Utrecht naar Arnhem reizen. Vanuit Oss rijden vervangende bussen naar Nijmegen, waarna de trein richting Arnhem gepakt kan worden. De treinen tussen Nijmegen en Elst reden afgelopen weekend ook niet, maar die verbinding rijdt inmiddels weer.

Voor de concerten op 30 en 31 mei rijden de treinen tussen Den Bosch en Arnhem weer volgens de normale dienstregeling.

4. Regel direct je GelreDome Wallet bij aankomst

Voor eten en drinken in het GelreDome heb je een speciale GelreDome Wallet nodig. Dat geldt ook voor de barren en stands buiten in de fanzone. Het is daarom slim om die kaart direct bij aankomst te halen.

De wallet kan bij opwaardeerpunten in en rond het stadion worden opgeladen of online via de website: GelreDome Wallet. Daar kun je een account aanmaken en je kaart koppelen. Handig, want zo hoef je niet in de rij te wachten. Houd er wel rekening mee dat het vijf tot tien minuten kan duren voordat het online opgewaardeerde saldo daadwerkelijk zichtbaar is op de kaart. Je ontvangt een mail zodra het bedrag beschikbaar is. Via de opwaardeerpunten in het stadion staat het bedrag wel direct op je kaart.

5. Koop merchandise in het centrum van Arnhem

Wie merchandise wil kopen, moet rekening houden met flinke wachtrijen in en rond het GelreDome. Een rustiger alternatief is de speciale ‘Suzan & Freek Huiskamer’ in het centrum van Arnhem. Daar zijn verschillende activiteiten rondom de concertreeks én bezoekers kunnen er rustig merchandise kopen zonder de drukte van het stadion.

De tijdelijke locatie zit in het ING-kantoor aan het Willemsplein 38, op loopafstand van Arnhem Centraal. Handig voor bezoekers die toch al via het station reizen.

6. Neem niet te veel mee en kleed je luchtig

Neem geen dikke jassen en grote tassen mee. Er zijn namelijk maar beperkt kluisjes beschikbaar. Er zijn er ongeveer 400 en die zijn vooral bedoeld voor grote tassen die het stadion niet in mogen. De kluisjes mogen niet gebruikt worden voor jassen, dus die neem je mee het stadion in. Laat ook je paraplu thuis, want die mag niet mee naar binnen.

Daarnaast is het binnen erg warm door de enorme mensenmassa. Houd daar rekening mee in je kledingkeuze.

En de belangrijkste tip: geniet vooral van de show

Ondanks de drukte is de sfeer in en rond het GelreDome volgens veel bezoekers ontzettend goed. De concerten zitten vol meezingers, grote schermen, bijzondere lichteffecten en gastoptredens. Ook Ruben Hillen, winnaar van The Voice of Holland, en Hannah Mae verzorgen optredens voorafgaand aan de show.

Wie een beetje voorbereid op pad gaat, heeft vooral een hele bijzondere avond voor zich.