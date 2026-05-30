Alle ogen gericht op het CDA: wordt Arnhem straks iets minder links bestuurd?

ARNHEM – Woensdag presenteren PRO Arnhem, D66, Arnhem Centraal, Partij voor de Dieren en CDA hun coalitieakkoord. Hoewel vier van de vijf partijen al deel uitmaakten van het vorige stadsbestuur, is alle aandacht gericht op één nieuwkomer: het CDA. De christendemocraten zijn de enige nieuwe coalitiepartij en moeten volgens veel partijen zorgen voor een beweging richting het politieke midden. De vraag is dan ook: wordt Arnhem de komende vier jaar iets minder links bestuurd?

Die vraag komt niet uit de lucht vallen. Uit het verslag van informateur Frits Lintmeijer blijkt dat meerdere partijen vonden dat de verkiezingsuitslag vroeg om een verschuiving naar het midden of zelfs iets naar rechts. D66 sprak over een “minder uitgesproken links college”, Arnhem Centraal zag aanvankelijk liever de VVD aanschuiven en ook het CDA vond dat een voortzetting van de oude coalitie onvoldoende recht zou doen aan de verkiezingsuitslag. Uiteindelijk viel de keuze op een coalitie waarin alleen Volt plaatsmaakt voor het CDA.

Grote koerswijziging lijkt onwaarschijnlijk

Toch lijken grote koerswijzigingen onwaarschijnlijk. In gesprekken met de informateur benadrukten vrijwel alle partijen dat belangrijke besluiten over wonen, mobiliteit, duurzaamheid en de energietransitie inmiddels zijn genomen en vooral uitgevoerd moeten worden. Zelfs partijen die de afgelopen jaren in de oppositie zaten, gaven aan veel van die besluiten te respecteren. Daardoor lijkt het nieuwe coalitieakkoord eerder een voortzetting van de ingezette koers te worden, met hier en daar nieuwe accenten van het CDA, dan een breuk met het beleid van de afgelopen vier jaar.

Waar kan het CDA het verschil maken?

Als er straks verschillen zichtbaar worden ten opzichte van de vorige bestuursperiode, dan zullen die waarschijnlijk niet zitten in grote dossiers als woningbouw, klimaatbeleid of de energietransitie. Op die onderwerpen liggen de coalitiepartijen nog altijd dicht bij elkaar. Meer spanning zit op onderwerpen als parkeren, bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid. Juist daar heeft het CDA zich tijdens de verkiezingen nadrukkelijk geprofileerd. De partij pleitte onder meer voor meer draagvlak bij parkeermaatregelen, een beter bereikbaar centrum voor bezoekers en ondernemers, meer aandacht voor buurtvoorzieningen en een stevigere aanpak van overlast en criminaliteit. Dat zijn onderwerpen waarop de christendemocraten zichtbaar hun stempel zouden kunnen drukken op het nieuwe akkoord.

Woensdag volgt het antwoord

Of het CDA daadwerkelijk voor een andere koers gaat zorgen, wordt woensdag duidelijk wanneer de coalitiepartijen hun akkoord presenteren. Daarbij zal niet alleen gekeken worden naar wat er in het akkoord staat, maar vooral ook naar wat er níét meer in staat. Want hoewel de nieuwe coalitie grotendeels bestaat uit dezelfde partijen als de afgelopen vier jaar, vonden veel partijen dat de verkiezingsuitslag vroeg om een beweging richting het politieke midden. De komende dagen moet blijken of dat vooral symboliek was, of dat Arnhemmers de komende vier jaar daadwerkelijk een iets andere wind door het stadhuis voelen waaien.