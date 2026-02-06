Arbeidsinspectie start onderzoek naar misstanden bij Arnhems hotel

ARNHEM – De Nederlandse Arbeidsinspectie is een onderzoek gestart naar mogelijke arbeidsuitbuiting bij het Ibis Styles Hotel Arnhem bij het centraal station. Aanleiding is een uitzending van Nieuwsuur, waarin ernstige misstanden aan het licht kwamen rond de inzet van asielzoekers en Oekraïense ontheemden als schoonmakers. Het onderzoek richt zich onder meer op onderbetaling, het ontbreken van geldige contracten en vermoedelijke illegale tewerkstelling via tussenpersonen.

In de uitzending werd duidelijk dat werknemers tegen zeer lage vergoedingen per kamer zouden hebben gewerkt, soms zonder correcte betaling. Ook zouden contracten zijn gebruikt die niet voldoen aan het Nederlandse arbeidsrecht en is sprake van ondoorzichtige constructies met externe schoonmaakbedrijven.

Zorgen in de gemeenteraad

De onthullingen hebben geleid tot politieke vragen in Arnhem. De fracties van PvdA en GroenLinks hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Zij spreken hun zorgen uit over de aard en ernst van de signalen en wijzen erop dat het gaat om mensen in kwetsbare posities, die juist bescherming zouden moeten krijgen.

Volgens raadsleden Ricardo Brouwer (PvdA) en Marin Noomen (GroenLinks) raakt de kwestie aan meer dan alleen mogelijke overtredingen. „Dit gaat niet alleen over regels die mogelijk zijn overtreden. Dit gaat over menselijke waardigheid. Over mensen die hier werken of verblijven, waaronder asielzoekers en Oekraïense ontheemden, en die in plaats van bescherming juist kwetsbaarder worden gemaakt.”

Volgens beide fracties moet Arnhem een stad blijven waar mensen veilig kunnen werken en verblijven, ongeacht hun achtergrond of verblijfsstatus. Zonder scherp toezicht en duidelijke verantwoordelijkheid dreigen dit soort misstanden zich te herhalen.

Rol van de gemeente

PvdA en GroenLinks willen van het college weten of de gemeente eerder signalen heeft ontvangen over misstanden bij dit hotel of vergelijkbare constructies in Arnhem. Ook vragen zij welke acties toen zijn ondernomen en in hoeverre de gemeente betrokken is bij het lopende onderzoek van de Arbeidsinspectie.

Daarnaast vragen de fracties naar de samenwerking met organisaties als FairWork, het COA en de politie. Volgens hen is juist bij arbeidsuitbuiting van asielzoekers en vluchtelingen nauwe samenwerking tussen gemeente en ketenpartners noodzakelijk om signalen sneller te herkennen en in te grijpen.