28 mei 2026
Arnhem laat concerten Ye doorgaan: “Wet biedt geen grond voor verbod”

ARNHEM – Burgemeester Ahmed Marcouch heeft definitief een evenementenvergunning verleend voor de concerten van Ye, beter bekend als Kanye West, op 6 en 8 juni in het GelreDome. Dat blijkt uit een brief aan de gemeenteraad die donderdag openbaar werd gemaakt. De optredens zorgden de afgelopen weken voor veel discussie, onder meer vanwege eerdere antisemitische uitspraken van de artiest. In de brief schrijft Marcouch dat hij begrijpt dat de concerten “veel commotie en reacties” oproepen, onder meer binnen de Joodse gemeenschap in Arnhem. Ook noemt hij de eerdere uitingen van Ye “verwerpelijk”.

Toch stelt de burgemeester dat de gemeente juridisch weinig ruimte heeft om een vergunning te weigeren. Volgens Marcouch mag een evenementenvergunning alleen worden afgewezen op gronden die in de wet zijn vastgelegd, zoals ernstige risico’s voor de openbare orde of veiligheid.

Uit overleg met politie, brandweer, GHOR en andere betrokken instanties zou blijken dat de organisator voldoende maatregelen heeft genomen rond beveiliging, bezoekersstromen en verkeersafwikkeling. Daarom ziet de gemeente geen aanleiding om de concerten te verbieden.

In de brief benadrukt Marcouch daarnaast het belang van de vrijheid van meningsuiting. Daarbij schrijft hij dat eerdere uitspraken van de artiest “op zichzelf geen zelfstandige weigeringsgrond” vormen binnen de wet en de Arnhemse APV.

Wel waarschuwt de burgemeester dat tijdens de concerten streng wordt toegezien op eventuele strafbare uitingen. Als tijdens optredens grenzen van de wet worden overschreden, kan het Openbaar Ministerie volgens hem alsnog ingrijpen.

Marcouch sluit af met een duidelijke boodschap over de rol van de burgemeester binnen de rechtsstaat. “Een burgemeester verbiedt geen evenement vanwege een mening of eerdere uitlatingen, maar treedt op wanneer sprake is van concrete risico’s voor de openbare orde en veiligheid of wanneer wettelijke grenzen worden overschreden”, schrijft hij.

van de redactie

