Arnhem plant 80.000e boom in vier jaar tijd bij Deelen

ARNHEM – Aan de Rolbaan, vlak bij militair vliegveld Deelen, heeft de gemeente Arnhem maandagmiddag de 80.000e boom in vier jaar tijd geplant. Het ging om een winterlinde, een boomsoort die volgens de gemeente goed past bij het herstel van de bosbodem en de verdere vergroening van de stad.

De boom werd geplant door wethouder Eva van Esch, samen met boswachters Nina Kreisler en Maurits de Groot. Ook Jos Haverkamp, teamleider bossen en parken bij de gemeente Arnhem, en Rob Borst, beheerder Bossen & Parken bij de gemeente, hielpen bij het planten. Rond de linde werden bovendien struiken aangebracht. Daarmee ontstaat niet alleen één boom in het landschap, maar direct een klein ecosysteem rondom de aanplant.

Symbool voor herstel van de natuur

Volgens de gemeente staat de winterlinde symbool voor de koers die Arnhem in de bossen en parken wil volgen. De soort is volgens boswachter Maurits de Groot waardevol omdat het blad en strooisel veel mineralen bevatten. Daardoor kan de bodem verbeteren. De aanplant vond plaats op een opvallende plek. Het gebied bij Deelen was lange tijd intensief agrarisch in gebruik. In de afgelopen jaren probeert de gemeente daar samen met beheerders en boeren meer ruimte te maken voor natuur, onder meer met wintervoedselakkers, houtwallen, bosschages en verbindingszones tussen bestaande natuurgebieden. De Groot vertelde dat juist die combinatie van bomen, struiken en kruiden van belang is. Niet alleen voor insecten en bodemleven, maar ook voor vogels en grotere dieren die in het gebied voorkomen.

Van landbouwgrond naar natuurverbinding

De locatie waar de boom werd geplant ligt in een zone waar Arnhem de afgelopen tijd flink heeft geïnvesteerd in natuurherstel. Volgens betrokkenen zijn hier de afgelopen maanden al ongeveer 20.000 bomen en struiken aangeplant in stroken en bosranden, als verbinding tussen verschillende bosgebieden in het landschap rond Deelen. Die aanpak moet ervoor zorgen dat het gebied gevarieerder wordt en beter bestand raakt tegen droogte en verzuring. Arnhem wil af van monotone bossen met weinig variatie en juist meer soorten terugbrengen die de bodem gezonder maken en regenwater beter vasthouden. Dat heeft volgens de gemeente ook effect op de biodiversiteit. In het gebied worden roofvogels gezien en er is aandacht voor zeldzame insecten en andere soorten die profiteren van meer beschutting, voedsel en variatie in het landschap.

Trots op zichtbare resultaten

Wethouder Van Esch (Partij voor de Dieren) noemde het moment een tastbaar voorbeeld van hoe beleid zichtbaar wordt in het landschap. Vanuit het stadhuis kun je volgens haar veel op papier zetten, maar uiteindelijk gaat het erom wat er buiten echt van terechtkomt. De 80.000e boom is volgens de gemeente dan ook geen eindpunt. De linde werd maandag nadrukkelijk neergezet als slotstuk van een mijlpaal, maar tegelijk ook als begin van een volgende fase. “Niet de laatste boom, maar de eerste van de volgende,” klonk het op locatie.

Ook geboorteboom voor nieuwe Arnhemmers

De boommijlpaal valt samen met een nieuw vergroeningsinitiatief van de gemeente. Vanaf 1 april krijgen Arnhemse ouders bij de geboorte van hun kind een waardebon voor een geboorteboom. Die kunnen zij in hun eigen tuin planten of tijdens een plantdag door de gemeente laten aanbrengen. Met dat plan wil Arnhem niet alleen stilstaan bij een geboorte, maar ook particuliere tuinen vergroenen. De eerste uitgifte van die bomen staat gepland voor 21 en 22 november.