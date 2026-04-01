Arnhem wil inwoners vaker te voet laten gaan: ‘Loopstad’ moet bewegen vanzelfsprekender maken

ARNHEM – De gemeente Arnhem wil dat inwoners vaker de benenwagen nemen. Met het nieuwe loopbeleid Arnhem Loopstad zet de stad nadrukkelijk in op wandelen als volwaardig onderdeel van de dagelijkse mobiliteit. Niet alleen om van A naar B te komen, maar ook om de stad beter te beleven én gezonder te leven.

Van mobiliteitsplan naar concrete stappen

Het loopbeleid is een uitwerking van het eerder vastgestelde Duurzaam Mobiliteitsplan. Waar dat plan de koers uitzette richting een bereikbare en leefbare stad, geeft Arnhem Loopstad daar nu concreet invulling aan. De gemeente richt zich daarbij vooral op korte afstanden, waar lopen volgens wethouder duurzame mobiliteit Nermina Kundić een logisch alternatief is.

Volgens de wethouder ligt daar ook een belangrijke koppeling met het openbaar vervoer. “Veel reizen beginnen of eindigen lopend. Denk aan het stuk tussen station en bestemming of van parkeerplaats naar binnenstad. Als die routes niet prettig of veilig zijn, kiezen mensen sneller voor de auto.”

Veilige routes en minder wachttijd

Om dat te verbeteren, bevat het beleid meer dan twintig maatregelen. Zo wil de gemeente de belangrijkste looproutes rond winkels en voorzieningen aanpakken. Daarnaast komen er extra veilige oversteekplaatsen op drukke wegen en wordt gekeken naar kortere wachttijden bij verkeerslichten.

Ook scholen krijgen speciale aandacht. Iedere school moet een veilige schoolzone krijgen, zodat kinderen zelfstandig en veilig lopend naar school kunnen. Daarmee hoopt de gemeente dat wandelen al op jonge leeftijd een gewoonte wordt.

Wandelen als medicijn tegen stilzitten

De nadruk op lopen komt niet uit de lucht vallen. Nederlanders behoren tot de Europeanen die het meest zitten, met gemiddeld zo’n negen uur per dag. Dat vergroot de kans op gezondheidsproblemen. Meer bewegen, bijvoorbeeld door vaker te lopen, kan dat risico verkleinen.

De gemeente ziet wandelen daarom niet alleen als vervoersmiddel, maar ook als een laagdrempelige manier om gezonder te leven. Juist omdat het eenvoudig in te passen is in het dagelijks ritme.

Van lunchwandeling tot ‘weeting’

Naast aanpassingen in de openbare ruimte zet Arnhem ook in op gedragsverandering. Zo worden bedrijven aangemoedigd om lunchwandelingen te organiseren. Daarnaast moedigt de gemeente weetings aan: een overleg tijdens een wandeling. Meeting + wandeling = weeting.

Volgens de gemeente leidt dat niet alleen tot meer beweging, maar ook tot betere gesprekken. Wandelen zou creativiteit en productiviteit stimuleren, terwijl de setting informeler en opener is.

Wandel Tijdens Je Werkdag

De aandacht voor lopen krijgt deze week direct een praktisch vervolg. Op donderdag 2 april vindt voor de tiende keer de landelijke actie Wandel Tijdens Je Werkdag plaats. Ook in Arnhem worden werknemers opgeroepen om om 10.00 uur gezamenlijk naar buiten te gaan, bijvoorbeeld op kantorenpark De Gelderse Poort of in de binnenstad.

De organisatie mikt dit jaar op een recordaantal deelnemers. Voor Arnhem past het initiatief naadloos binnen de ambitie om van lopen een vanzelfsprekend onderdeel van het dagelijks leven te maken.

