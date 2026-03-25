Arnhem wil stad toegankelijker maken met nieuwe looproutes en speeltuinen

ARNHEM – De gemeente Arnhem wil de stad de komende jaren zichtbaar toegankelijker maken voor mensen met een beperking. Dat blijkt uit een nieuwe raadsbrief waarin het college uiteenzet hoe Arnhem werkt aan een inclusieve stad waarin iedereen zelfstandig kan meedoen.

De plannen richten zich op meerdere onderdelen tegelijk. Zo wordt vanaf april gestart met de aanleg en verbetering van toegankelijke looproutes door de stad. In totaal moet er 48 kilometer aan routes komen die breed genoeg zijn en vrij van obstakels zoals paaltjes, geparkeerde auto’s en vuilcontainers. Ook oversteekplaatsen worden aangepakt, onder meer met speciale ribbel- en noppentegels voor mensen met een visuele beperking.

Opvallend is dat Arnhem daarbij zelf een nieuwe tegel heeft ontwikkeld: de zogeheten noppenbochttegel. Deze helpt blinden en slechtzienden om ook in bochten veilig over te steken en zou mogelijk landelijk navolging krijgen.

Elke wijk een toegankelijke speeltuin

Naast de openbare ruimte zet de gemeente ook in op inclusieve speelplekken. Het doel is om in elke wijk een toegankelijke speeltuin te realiseren. In totaal moeten dat er 24 worden, waarvan er naar verwachting eind 2026 zo’n 12 klaar zijn.

Die speeltuinen worden aangepast met onder meer rolstoeltoegankelijke speeltoestellen en picknickbanken die ook bruikbaar zijn voor mensen met een beperking. Op foto’s in de raadsbrief is te zien hoe kinderen in een rolstoel samen kunnen spelen en hoe voorzieningen daarop worden ingericht.

Aanpassingen aan gebouwen en evenementen

Ook gemeentelijke gebouwen en sportlocaties worden aangepakt. Zo staan onder meer sportcomplexen in Elderveld en De Laar op de planning voor aanpassingen aan kleedruimtes, douches en toegankelijkheid van ingangen. Daarnaast wordt poppodium Willemeen verbouwd met extra aandacht voor bereikbaarheid.

Voor evenementen gelden vanaf 2026 strengere eisen. Organisatoren moeten voortaan een toegankelijkheidsplan indienen en zijn verplicht om bijvoorbeeld rolstoeltoegankelijke toiletten te plaatsen. Ook wordt toegankelijkheid onderdeel van subsidievoorwaarden.

Arnhem wil inclusieve stad zijn

Volgens het college past het beleid binnen de ambitie om Arnhem inclusiever te maken. Daarbij wordt aangesloten op het VN-verdrag Handicap en wordt samengewerkt met organisaties zoals het Arnhems platform chronisch zieken en gehandicapten.

De gemeente benadrukt dat verdere uitvoering na 2026 afhankelijk is van extra budget. Zonder aanvullende middelen kunnen niet alle plannen worden gerealiseerd.