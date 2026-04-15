Arnhemmer Koen (27) te zien in Over Mijn Lijk: ‘Ik dacht: ik ben binnen één à twee jaar dood’

ARNHEM – De 27-jarige Arnhemmer Koen is dit seizoen te zien in het televisieprogramma Over Mijn Lijk. Daarin volgt presentator Tim Hofman jonge mensen die ongeneeslijk ziek zijn, maar ondanks alles vol in het leven staan. Voor Koen is dat geen televisieformat, maar zijn dagelijkse realiteit. Koen werkt als docent omgangskunde in het mbo en woont samen met zijn vriendin Bionda. “We hadden net een huis gekocht, alles liep goed,” vertelt hij. Tot begin 2024, wanneer hij steeds vaker klachten krijgt.

Van vage klachten naar harde diagnose

Wat begint met een vreemde aanval op zijn werk, groeit uit tot iets dat hij niet meer kan negeren. Hij krijgt last van hevige hoofdpijn, vergeet steeds vaker dingen tijdens het lesgeven en merkt dat zijn zicht achteruitgaat. “Ik zag vlekken met mijn linkeroog en soms werd alles zwart als ik opstond.” Aanvankelijk lijkt er weinig aan de hand. De huisarts denkt aan een vitamine B12-tekort. Maar de klachten verergeren. Op 28 februari 2024 – zijn verjaardag – trekt Koen opnieuw aan de bel. Niet veel later volgt een doorverwijzing naar het ziekenhuis. Daar gaat het snel. Artsen meten een gevaarlijk hoge druk op zijn ogen. Een MRI-scan brengt de oorzaak aan het licht: een hersentumor van negen bij vier centimeter, die tegen zijn oog drukt, en daarnaast nog een tweede, kleinere tumor. “Toen ik die scan zag, dacht ik meteen: dit is foute boel,” zegt Koen. “Ik dacht: ik ben binnen één à twee jaar dood.”

Leven met het besef

De klap is groot. Koen en zijn vriendin zien hun toekomstbeeld in één keer veranderen. “We waren gelukkig, alles klopte. En dan krijg je ineens te horen dat je ongeneeslijk ziek bent. Wat moeten we nu?” De eerste dagen overheersen verdriet en angst. Maar daarna volgt een omslag. “Na een paar dagen ben ik stapjes vooruit gaan zetten.” Die houding typeert hem ook in het programma. Waar de ziekte allesbepalend lijkt, kiest Koen er bewust voor om te focussen op wat er nog wél is. “Ik heb een heel fijn leven. Een lieve vriendin, vrienden die er altijd zijn, familie die me steunt. Mijn glas is altijd halfvol.”

Over Mijn Lijk, BNNVARA

Met zijn deelname aan Over Mijn Lijk deelt Koen zijn verhaal met een groot publiek. Het nieuwe seizoen is vanaf 19 april te zien op NPO 1. Daarmee krijgt zijn persoonlijke strijd ook een Arnhems gezicht. Geen anonieme deelnemer, maar een docent uit de stad, met een leven dat tot voor kort herkenbaar en vanzelfsprekend was. Juist dat maakt zijn verhaal indringend. Niet alleen vanwege de ziekte, maar vanwege de keuze die hij daarna maakt. Niet blijven hangen in wat verdwijnt, maar kijken naar wat er nog is.