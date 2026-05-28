Arnhemse politiek bereikt coalitieakkoord

ARNHEM – De onderhandelingen over een nieuw stadsbestuur van Arnhem zijn afgerond. PRO, D66, Arnhem Centraal, Partij voor de Dieren en CDA hebben een coalitieakkoord bereikt. Wat er precies in het akkoord staat, wordt op 3 juni bekendgemaakt. De afgelopen weken voerden de partijen gesprekken onder leiding van formateur Mark Coenders. Volgens de betrokken partijen verliepen de onderhandelingen in een positieve sfeer en zijn afspraken gemaakt over de koers van Arnhem voor de komende bestuursperiode.

Met PRO als grootste partij krijgt Arnhem opnieuw een college waarin de voormalige samenwerking tussen GroenLinks en PvdA een centrale rol speelt. Tegelijkertijd keert ook het CDA terug in het stadsbestuur.

De betrokken partijen moeten het akkoord nog wel officieel laten goedkeuren door hun eigen leden en achterban. Pas daarna kan het nieuwe college definitief worden gevormd.