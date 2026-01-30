Arnhemse Romy IJzendoorn vandaag te zien bij The Voice

ARNHEM – Romy IJzendoorn uit de Arnhemse wijk Malburgen is vandaag om 20.00 uur te zien bij The Voice of Holland op RTL 4. Dat laat zij weten aan de Arnhemsche Courant.

De aanmelding kwam vrij spontaan tot stand. “Ik heb me aangemeld voor The Voice nadat ik een berichtje zag dat je je weer aan kon melden. Vroeger keek ik altijd al naar The Voice samen met mijn ouders en dit vond ik altijd zo leuk.”

Vlak voordat ze het podium opging voor haar Blind Audition, gingen de gedachten alle kanten op. “Waarom doe ik dit nou weer,” schoot door haar hoofd. “Heel veel spanning, maar ik had er zoveel zin in.”

Haar deelname werd in haar omgeving met veel enthousiasme ontvangen. “Iedereen was super enthousiast. Er wordt al weet ik niet hoelang tegen mij gezegd door heel veel mensen dat ik hieraan mee moet doen,” zegt Romy. “Dus toen ik dat bericht zag, dacht ik: waarom ook niet. Ik meld me gewoon aan en kijk wel hoever ik kom.”

Naast The Voice is Romy al jaren actief als muzikant. Ze speelt in verschillende samenstellingen en wisselt bandoptredens af met solowerk. “Ik speel in veel verschillende formaties, soms met hele band en soms zelfs helemaal alleen.” Zo is ze onder meer actief bij The Velvet Roses, Zwoel en Amber Roots. “Maar soms ook alleen met een gitarist of helemaal alleen, bijvoorbeeld op feestjes, en dan treed ik op met instrumentale bandjes.”

Het repertoire is breed. “Meestal zijn dit de standaard covers en varieert dit van pop naar disco tot rock. Zelf hou ik het meest van soul-muziek.”

Ook in het dagelijks leven draait alles om muziek. “Ik geef zangles bij een muziekschool in Duiven door de weeks. En in het weekend – dat begint bij mij vanaf donderdag – treed ik op. En optreden doe ik het liefst.”

De ambitie voor de toekomst is helder. “Het liefst zou ik willen leven van de muziek, op feestjes en bruiloften. Maar als achtergrond in een restaurant vind ik ook super leuk. Ik wil gewoon dat mensen kunnen genieten van de muziek die ik maak.”

In The Voice of Holland draait het om de stem. Tijdens de Blind Auditions kiezen de coaches hun talenten zonder de kandidaten te zien. Dit seizoen nemen Willie Wartaal, Ilse DeLange, Dinand Woesthoff en Suzan & Freek plaats in de bekende rode stoelen. Het programma is vandaag om 20.00 uur te zien op RTL 4.