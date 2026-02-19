Arnhemse schaaklegende Jan Timman (74) overleden: beste Nederlandse schaker ooit

ARNHEM – In Arnhem is schaakgrootmeester Jan Timman overleden. Timman, die jarenlang in de stad woonde, gold als de beste Nederlandse schaker ooit en behoorde decennialang tot de absolute wereldtop. Hij werd 74 jaar. Zijn overlijden is bevestigd door de Koninklijke Nederlandse Schaakbond (KNSB).

Arnhemse grootheid met wereldfaam

Hoewel Timman in 1951 werd geboren in Amsterdam, bracht hij een belangrijk deel van zijn leven door in Arnhem. Vanuit daar bouwde hij aan een internationale schaakcarrière die hem tot de sterkste spelers ter wereld maakte. In 1982 bereikte hij de tweede plaats op de wereldranglijst — een uitzonderlijke prestatie in een tijd waarin het schaken werd gedomineerd door Sovjet-grootmeesters.

Timman wist zich jarenlang staande te houden tussen legendes als Garry Kasparov, Anatoly Karpov, Viktor Kortsjnoj en andere grootheden van het internationale schaak. Tegen deze spelers speelde hij regelmatig op het hoogste niveau en boekte hij meerdere aansprekende resultaten. Zijn creatieve en aanvallende speelstijl maakte hem geliefd bij schaakliefhebbers wereldwijd.

‘The Best of the West’

Omdat Timman lange tijd de sterkste niet-Sovjetspeler was, kreeg hij internationaal de bijnaam “The Best of the West”, later ook “The Best of the Rest”. Hij vormde daarmee een zeldzame Westerse uitdager in een periode waarin Russische spelers het mondiale schaak vrijwel volledig beheersten.

In 1993 bereikte Timman de kandidatenfinale, waarmee hij dicht bij een match om de wereldtitel kwam. Daarmee schreef hij Nederlandse schaakgeschiedenis en bevestigde hij zijn status als erfgenaam van wereldkampioen Max Euwe.

Meer dan een topschaker

Naast speler was Timman ook schrijver, analyticus en ambassadeur van het schaken. Zijn boeken en analyses worden internationaal nog altijd gelezen en gebruikt door sterke clubspelers en professionals. Binnen Nederland inspireerde hij generaties schakers en gaf hij het spel nieuwe populariteit.

Met zijn overlijden verliest Arnhem een bijzondere inwoner en Nederland een van zijn grootste denksporters ooit.