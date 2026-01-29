Arnhemse singer-songwriter Hanneke de Jong laat muziek en publiek samendromen

ARNHEM – Singer-songwriter en theatermaker Hanneke de Jong is eind vorig jaar gestart met een bijzonder muzikaal experiment waarin muziek, verhalen en publiek samenkomen. Met Nachtverhalen & Dagdromen kiest zij niet voor een klassieke albumrelease, maar voor een traject dat zich langzaam ontvouwt en waarin luisteraars actief worden uitgenodigd om mee te doen.

Het project loopt van 21 december 2025, de kortste dag van het jaar, tot 21 juni 2026, de langste dag. In die periode werkt De Jong toe naar haar nieuwe mini-album I Will Howl For You. Iedere 21e van de maand verschijnt een nieuwe song, die eerst wordt gedeeld via de zogenoemde Nachtpost: een nieuwsbrief waarmee abonnees de muziek ontvangen vóór deze op streamingdiensten verschijnt.

Muziek als uitnodiging

Centraal in Nachtverhalen & Dagdromen staat niet alleen het luisteren, maar ook het delen. De Jong verspreidt zowel fysieke als digitale schriftjes waarin luisteraars woorden, gedachten, dromen of herinneringen kunnen achterlaten die de muziek bij hen oproept. Die bijdragen vormen samen een groeiend collectief dagboek, dat mogelijk terugkomt in de uiteindelijke presentatie van het project.

Op de website van het project kunnen deelnemers ook digitaal meeschrijven. Inmiddels zijn daar al de eerste reacties te lezen, wat volgens De Jong laat zien dat het idee begint te leven.

Van huiskamer naar café

De Jong wil het project de komende maanden letterlijk de stad in brengen. Het schriftje krijgt een eigen display dat telkens van plek wisselt en langs verschillende Arnhemse cafés reist. Bezoekers kunnen daar luisteren naar de muziek en ter plekke meeschrijven. Zo ontstaat een kleinschalig ‘café-tourtje’, waarin muziek en ontmoeting samenkomen.

Dagdromen en nachtverhalen

Het eerste nummer, Landscape, is inmiddels gedeeld via de projectpagina. Volgens De Jong ontstond het lied uit dagdromen en een open houding tegenover wat zich aandient. De muziek beweegt zich tussen melancholie en lichtheid en draait om kleine observaties en introspectie.

Het traject mondt uit in een Midzomernachtconcert op 21 juni 2026, waar I Will Howl For You officieel verschijnt en de verzamelde liedjes en verhalen samenkomen. De Jong noemt het project zelf een avontuur waarvan ook zij nog niet precies weet waar het zal eindigen.

Artistieke achtergrond

Hanneke de Jong is geen onbekende in de Nederlandse muziek- en theaterwereld. Ze won meerdere songwriterwedstrijden, waaronder Nu of Nooit, NCRV Volgspot en het Nationaal Studentensongfestival, en stond in de finale van De Grote Prijs van Nederland. Als theatermaker en interdisciplinair artiest trad ze op bij festivals als Oerol en Festival Over het IJ, en speelde ze ook op podia in Frankrijk en Engeland.

Met Nachtverhalen & Dagdromen verlegt De Jong opnieuw de grens tussen disciplines. Haar publiek is daarbij niet slechts luisteraar, maar medemaker – uitgenodigd om te verkennen wat er ontstaat tussen nacht en dag, tussen muziek en woorden.