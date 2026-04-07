ASM Student Festival keert terug naar Stadsblokken: studentenfeest groeit verder door

ARNHEM – Het ASM Student Festival keert op vrijdag 8 mei terug naar de Arnhemse Stadsblokken. Met een verwachte opkomst van zo’n 17.500 studenten groeit het evenement opnieuw uit tot een van de grootste studentenfestivals van Oost-Nederland. De organisatie maakte in maart de eerste namen van de line-up bekend en zet opnieuw stevig in op de verbinding tussen studenten en het regionale bedrijfsleven.

Eerste namen: Roxy Dekker & Samuel Welten

De 4 grote artiesten voor de mainstage zijn inmiddels bekend. Zo staat Roxy Dekker aankondigt, de rijzende ster van de Nederlandse pop die momenteel alle hitlijsten domineert. Daarnaast komen ook Outsiders, Russo en Samuel Welten optreden.

De organisatie kiest opnieuw voor een mix van stijlen, met zowel pop als stevigere dance. Daarmee richt het festival zich nadrukkelijk op een breed studentenpubliek. Naast de mainstage keert ook de populaire Boogie Nights x Bud-stage terug, waar disco, funk en (Neder)pop centraal staan. Nieuw dit jaar is de GIG Karaoke Caravan, waar bezoekers zelf het podium kunnen pakken.

Van feestje naar netwerkplatform

Wat het ASM Festival onderscheidt van veel andere festivals, is de combinatie van entertainment en carrièrekansen. Het evenement maakt deel uit van de regionale Human Capital Agenda en wordt georganiseerd in samenwerking met onder meer Lifeport en Arnhem Studiestad.

Via initiatieven als de Rabolounge en het zogeheten Student & Match-platform komen studenten direct in contact met werkgevers uit sectoren als energie, health en high tech. Daarmee speelt het festival in op een bredere ontwikkeling in Arnhem en de regio, waar onderwijsinstellingen en bedrijven steeds nauwer samenwerken om talent te behouden.

Volgens de organisatie is het doel helder: studenten niet alleen een feest bieden, maar ze ook laten zien welke kansen er in de regio liggen na hun studie.

Gratis tickets voor studenten

Studenten van onder meer de HAN, Rijn IJssel, ArtEZ en Van Hall Larenstein kunnen gratis een ticket claimen. De registratie daarvoor is gestart op 17 maart. Wie kiest voor deelname aan het matchmakingprogramma, krijgt bovendien toegang tot extra faciliteiten zoals een VIP-deck.

Ambitie groeit verder

Na een editie waarin het bezoekersaantal met bijna 40 procent groeide, zet de organisatie nu in op verdere uitbreiding. Daarbij blijft de combinatie van festival en netwerkplatform de kern.

Met het jaarrond programma ASM x Lifeport wil de organisatie bovendien ook buiten het festival om studenten aan de regio blijven binden. Het festival zelf vormt daarbij het jaarlijkse hoogtepunt.

