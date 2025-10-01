Energiebank Nederland en Energiebank regio Arnhem organiseren op 6 oktober 2025 een landelijk evenement: ’10 Jaar energiebank: de sociale impact van de energiecoach’. Het evenement vindt plaats in Musis Sacrum in Arnhem, de stad waar in 2015 de eerste Energiebank werd opgericht.

Wat begon als een lokaal initiatief, is uitgegroeid tot een landelijke beweging van nu 24 energiebanken die mensen helpt grip te krijgen op hun energieverbruik en hun energierekening structureel te verlagen. Een moment om terug en vooruit te kijken.

Persoonlijke nabijheid – aanpak

De kracht van de Energiebank methode is de persoonlijke aanpak en een lokale basis. Energiecoaches komen bij mensen thuis, geven praktische tips, gaan samen aan de slag met concrete hulpmiddelen en gedragsverandering en bovenal bieden zij een luisterend oor. Deze aanpak zorgt niet alleen voor lagere kosten, er ontstaat ook meer wooncomfort en bewustwording. TNO onderzoek laat zien dat juist de aanpak dicht bij bewoners de meeste impact heeft in de strijd tegen energiearmoede. De impact gaat veel verder dan alleen een lagere energierekening en meer wooncomfort Uit het onderzoek blijkt dat mensen zelfs minder medicijnen gebruiken, meer zelfvertrouwen hebben gekregen of maatschappelijk weer actief worden.

Duurzame aanpak

Energiearmoede is actueler dan ooit. De energietransitie versnelt, de politiek zet in op verduurzaming, terwijl tegelijkertijd veel huishoudens moeite hebben en blijven houden om hun energierekening te betalen. Gemeenten zoeken naar manieren om deze groep te ondersteunen. Steeds meer partijen pleiten daarom voor structurele financiering van lokale energiehulp, zodat de resultaten van initiatieven zoals de Energiebank duurzaam kunnen worden geborgd.

Marieke Vollering, directeur van de Energiebank:

“Tien jaar geleden begon de Energiebank in Arnhem met een klein team en een grote droom: energie voor iedereen betaalbaar maken. Inmiddels hebben we duizenden huishoudens geholpen. Dat is iets om trots op te zijn, maar het werk is nog lang niet klaar. Energiearmoede raakt steeds meer mensen, juist nu de energietransitie versnelt. Onze ervaring én recent onderzoek van TNO laten zien dat persoonlijke, lokale hulp werkt. Daarom is het essentieel dat deze aanpak structureel wordt verankerd in beleid.”

De Energiebank blikt met dit jubileum terug op tien jaar sociale impact én kijkt vooruit naar de toekomst. De oproep is duidelijk: versterk samenwerking tussen gemeenten, woningcorporaties en maatschappelijke organisaties. Zorg dat iedereen kan meedoen.

Energiebank Nederland en Energiebank regio Arnhem nodigen media, beleidsmakers en betrokken partners van harte uit om op 6 oktober in Arnhem aanwezig te zijn bij dit jubileum en samen de toekomst van energiehulp te bespreken. Op dit moment hebben zich ruim 300 belangstellenden aangemeld.

Praktische informatie:

Meer informatie over het programma en de mogelijkheid tot aanmelden: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-10-jaar-energiebank-de-sociale-impact-van-de-energiecoach-1585396386269

Locatie: Musis Sacrum, Velperbinnensingel 15, Arnhem. ’10 Jaar energiebank: de sociale impact van de energiecoach ‘ begint om 13.30 uur en duurt tot 18.00 uur. Inloop vanaf 13.00 uur.

