19 september 1990: Vitesse speelt voor het eerst in de Europa-cup

Het is vandaag precies dertig jaar geleden dat Vitesse voor het eerst Europees voetbal speelde. In Noord-Ierland nam Vitesse het op 19 september 1990 op tegen Derry City. Onder de titel Vitesse Europa in heeft Ferry Reurink een boek geschreven over alle Europa-cupwedstrijden van Vitesse.

In totaal speelde Vitesse afgelopen dertig jaar 54 Europese duels in vijftien verschillende landen. Aan al deze ontmoetingen kleven bijzondere herinneringen voor de Vitesse-supporters die hun club kriskras door Europa achterna reisden. Voor veel supporters van voormalige tegenstanders zijn hun wedstrijden tegen de Arnhemse club eveneens onvergetelijk.

Dit boek is daarom een ode aan waar voetbal voor Reurink misschien wel het meest om gaat: het hartstochtelijk steunen van je club. De fans staan weliswaar ieder achter hun eigen team, maar hebben door de gedeelde passie voor de sport en het supporterschap vaak bijzondere onderlinge contacten.

Voor zijn boek maakte Ferry Reurink de afgelopen twee jaar trips naar verschillende voormalige Europacup-tegenstanders. Met supporters van achtereenvolgens Norwich City, KV Mechelen, Werder Bremen, Dundee United, Parma, Derry City, Southampton, Zulte Waregem en Sporting Braga sprak hij – in bijna alle gevallen rond een wedstrijd – over de Europese ontmoetingen met Vitesse en de Vitesse-aanhang.

Uiteraard haalde hij ook herinneringen op met eigen supporters over hun belevenissen, en hij interviewde Vitesse-spelers die bij de Europacupwedstrijden tegen die clubs een belangrijke rol hadden: John van den Brom, Gert Claessens, René Eijer, Glenn Helder, Guram Kashia, Bryan Linssen, Huub Loeffen, Roberto Straal en Edward Sturing.

Vitesse Europa in is vanaf 11 september 2020 voor €16,95 te verkrijgen via de (online) boekhandel. Na Vitesse in de jaren 70 is dit boek het tweede deel in de reeks van Ferry Reurink over de Arnhemse voetbalclub.

