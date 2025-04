22 april: start Tijdelijk Noodfonds Energie

Dinsdag 22 april start het Tijdelijk Noodfonds Energie. Het Tijdelijk Noodfonds Energie is er voor huishoudens met een laag inkomen die veel moeten betalen voor energie. Het Noodfonds Energie biedt steun bij een deel van rekening(en) voor gas, elektriciteit en warmte.

Wanneer je in aanmerking komt kun je voor zes maanden steun ontvangen bij het betalen van de energierekening. Het Noodfonds Energie is tijdelijk. Op de site van Energiebank Arnhem kun je zelf beoordelen of jouw huishouden mogelijk in aanmerking komt voor deze steun.

Je leest wat de inkomensgrens is, je kunt zelf checken of je in aanmerking komt en wat nodig is om een mogelijke aanvraag te doen.

Gedetailleerde informatie over hoe het werkt kun je vinden op de site van het Noodfonds: https://www.noodfondsenergie.nl/.

