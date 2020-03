Aangepaste bezoektijden Rijnstate in verband met coronavirus

ARNHEM – Sinds zaterdag 21 maart gelden er in het Rijnstate ziekenhuis aangepaste bezoektijden. Alleen tussen 19.00 en 20.00 uur kunnen patiënten die in het Arnhemse ziekenhuis verzorgd worden bezoek ontvangen. Per patiënt is slechts bezoek van één persoon toegestaan.

Op de afdelingen Kindergeneeskunde en Neonatologie zijn alleen de ouders welkom. De bezoektijden zijn niet gewijzigd.

“We nemen deze maatregelen ter bescherming van onze patiënten, bezoekers en medewerkers”, aldus het ziekenhuis. Het Rijnstate ziekenhuis verwacht de komende tijd een sterke toename van het aantal mensen dat besmet is met het coronavirus. Om deze piek goed op te kunnen vangen neemt het ziekenhuis nu al maatregelen.

Die moeten ertoe leiden dat er komende periode zoveel mogelijk intensive carebedden vrij zijn.

Het is niet de eerste maatregel die het ziekenhuis neemt om goed voorbereid te zijn op de golf aan corona-patiënten. Afgelopen week werd al bekend dat niet-acute operaties in het Rijnstate ziekenhuis tot nader order zijn uitgesteld.

Patiënten die wachten op een ingreep, zijn door het ziekenhuis op de hoogte gesteld van de maatregel.

De maatregelen die het Arnhemse ziekenhuis genomen heeft, moeten ook bijdragen aan de bescherming van de medewerkers van het ziekenhuis. Bovendien wordt op deze manier materiaal bespaard dat de komende tijd wellicht hard nodig is.

