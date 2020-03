Afval wegbrengen? Alleen als het echt nodig is

Extreem druk is het niet, bij de afvalbrengstations in Arnhem. Maar het is de laatste dagen wel veel drukker dan normaal. Afvalinzamelaar Suez roept mensen daarom op om afval alleen langs te brengen indien dat echt nodig is.

“Oude spullen even bewaren en over een paar weken wegbrengen heeft de voorkeur”, aldus een medewerker van Suez tegenover Omroep Gelderland.

“Afval wegbrengen kan, maar denk goed na of je het echt nu weg moet brengen. Denk vooral aan je gezondheid en die van andere mensen.”

Een belangrijke reden voor de extra drukte vormt hoogstwaarschijnlijk de halve lockdown waarin Nederland zich bevindt. Het lijkt erop dat mensen hun tijd thuis gebruiken om eens flink op te ruimen.

Een andere reden is dat de gemeente Arnhem tijdelijk gestopt is met het ophalen van oud papier en karton. De gemeente heeft de maatregel genomen in verband met ziekte bij de afvalinzamelaar. Daarnaast wil de gemeente vrijwilligers die papier ophalen beter beschermen.

Er zijn bij de afvalbrengstations maatregelen genomen om de kans op corona-besmettingen te voorkomen. Bezoekers wordt opgeroepen om voldoende afstand van elkaar te houden. Ook worden er minder auto’s toegelaten dan gebruikelijk. Dit kan leiden tot enige wachttijd bij de ingang.

Afval wegbrengen bij een van de twee afvalbrengstations is alleen mogelijk met een afvalpas. De afvalbrengstations zijn geopend van maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot en met 17.00 uur.

