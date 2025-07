Anne&Max, genomineerd voor franchisenemer van 2025

Michiel Ausems van Anne&Max is genomineerd voor de titel Franchisenemer van het Jaar 2025. De winnaarvan deze verkiezing ontvangt, naast een glimmende award, raamstickers voor bij de ingang van de vestiging en ruime media-exposure, ook een reischeque van €750.

Welke Arnhemmer is niet ooit verliefd geworden op de cappuccino bij Anne&Max in de Bakkerstraat? Verliefd worden kan trouwens sinds dit jaar ook in de tweede vestiging in de Steenstraat.

Op de website van franchisebeurs.nl kun je tot en met vrijdag 22 augustus een stem uitbrengen op één van de genomineerde franchisenemers. De drie genomineerden met de meeste stemmen gaan door. Wie van de drie finalisten de beursvloer zal verlaten met de award in zijn/haar handen, wordt bepaald door drie factoren: de beoordeling van mysteryshopper Secret View, de beoordeling van de vakjury én de final pitch op zaterdag 4 oktober 2025 tijdens De Nationale Franchise Beurs.

Stemmen op Michiel kan op de site van de Franchisebeurs.

