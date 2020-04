Arnhem doet het goed. Doet Arnhem het goed?

Vanwege het coronavirus zien beelden uit de stad er aanmerkelijk anders uit. We delen er een paar. Maar het is mooi weer én het Paasweekend komt er ook nog aan. Corona maatregelen: hou vol!

In Arnhem zijn er tot nu toe 2000 aanvragen voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers. Op het stadhuis zetten ze alles op alles om de aanvragen zo snel mogelijk af te handelen. Arnhemse ondernemers kunnen verder tot 31 juli uitstel aanvragen voor gemeentelijke belastingen.

Er is aandacht voor daklozen tijdens de Coronacrisis. ‘Niemand slaapt op straat. Er is op dit moment geen capaciteitsprobleem’ – aldus wethouder Martien Louwers op Twitter. Er kwamen nogal wat reacties op haar tweet, maar goed – er wordt aan gewerkt.

De gemeente schaft 200 laptops aan voor kinderen uit minima gezinnen. Onderwijswethouder Hans de Vroome: ‘Nu de scholen in ieder geval tot 28 april gesloten blijven, is het goed organiseren van onderwijs op afstand ontzettend belangrijk. Om ouders van kinderen die geen geld hebben voor de aanschaf van een laptop te helpen hebben wij besloten tot de aanschaf over te gaan.’

Maar we zijn er nog niet!

Dit weekend is het mooi weer. Hoewel de gemeente Arnhem enerzijds op haar Facebook pagina tips geeft om ondanks coronamaatregelen van het weer te gaan genieten in parken, zijn op laste van burgemeester Marcouch ook enkele gebieden beperkt toegankelijk vanwege jongeren die zich niet aan de noodzakelijke regels houden.

Burgemeester Ahmed Marcouch donderdag 2 april op Facebook:

Goedemiddag Arnhem,

Wij worden wakker in een stille stad. Geen leven in onze koffietentjes, bij onze kappers en in onze kledingwinkels. Wij staan in de modus van overleven, ook dat is een vorm van wakker zijn. Wij zien nu hele nieuwe dingen, hoewel wij die altijd al kenden. Zoals het besef dat gezondheid voor alles gaat, echt voor alles.

Dat vinden onze ondernemers ook. En zij delen met ons in Arnhem nog zo’n nieuwe corona-ontdekking die wij eigenlijk al kenden, maar nu haarscherp voor ogen krijgen: hoe graag wij elkaar zien. Ook onze ondernemers zien wij graag, wij willen ze terug in onze buurt. En zij missen ons ook. Maar allereerst gaan wij wakker en al die opmars van dat coronavirus tot staan brengen. Dus daarom halen wij met ons allen diep adem en accepteren de verlengde noodmaatregelen. Wij kijken met grote ogen naar onszelf; zo goed als wij ons kunnen aanpassen, wie had dat ooit gedacht?

Ook als overheid zijn wij klaar wakker. Onze wethouder Jan van Dellen heeft in Arnhem pijlsnel de loketten geopend voor onze ondernemers om uitstel van gemeentebelastingen te regelen en direct daarop ook voor de voorschotten voor ondernemers en zzp’er in acute financiele problemen; de eersten hebben het bedrag al binnen, nog voor het einde van maart. Ik sta er echt van te kijken. En ook de Rijksoverheid staat strak, met razendsnelle hulp. Want wij willen dat straks, zodra het virus in de touwen hangt, onze ondernemers hun deuren weer kunnen openen. Dus mooie sterke ondernemers, blijf paraat voor de nieuwe tijd na deze crisis; accepteer het aanbod om uw medewerkers in dienst te houden, ook uw tijdelijke medewerkers en ook uw flexmedewerkers, want als u meer dan een vijfde van uw omzet hebt verloren, betaalt de overheid tot maar liefst negentig procent van de salariskosten. Maandag begint dit al, het is ongelofelijk maar ik zie het aan de mensen van de UWV, het gaat ze lukken; met deze recordsnelheid – alweer zo’n totaal nieuw corona-fenomeen. En overigens, voor de freelancers die hierbuiten vallen: de toegang tot de bijstand is voor zzp-ers tijdelijk onvoorwaardelijk en ook dat is nog nooit vertoond. Onze ondernemers, nog maar nauwelijks bekomen van de unieke acute stilval, zijn zelf ook al toe aan vernieuwing. Dat is knap. Webinars en andere vormen van digitaal onderwijs zijn nu populair, net als de webcams. ‘We bereiden ons voor op een nieuwe tijd, wij willen nieuwe dingen leren’, hoor ik ze zeggen. Wist u dat wij winkeliers kunnen helpen door in deze periode cadeaubonnen te kopen? Nu kopen en later besteden. Later is: hoe eerder, hoe beter. Beter dankzij de nieuwsgierigheid en ondernemerslust als kostbare eigenschappen van ondernemers. Maar eerder dankzij onze discipline: thuis blijven, de elleboog, het papieren zakdoekje, de zeep en de afstandsregel: anderhalve meter. Hou vol! Warme groet. — Alle foto’s © Zefanja Hoogers

