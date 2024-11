Arnhem Eagles moet snel teleurstelling verbijten

De stemming in de kleedkamer van basketballvereniging Arnhem Eagles was na de thuisnederlaag tegen BAL (Basketball Academie Limburg) uit Weert bedompt. Het thuisduel tegen de Limburgers ging zondag 17 november jongstleden verloren: 85-86.

Een onnodige verliespartij, daar was iedereen het wel over eens. Een voorsprong van 13 punten in het 4e kwart werd in twee minuten volledig weggegeven.

Extra aandacht

Coach Wesley Lenting: “De teleurstelling was op ieders gezicht te lezen. Een mooie kans om aansluiting te houden met de top ging verloren. In plaats van gedeeld eerste sta je gedeeld zesde. Dat is aan het einde van het seizoen net voldoende om niet te degraderen. Derk- Jan Hulstein en ik hebben de wedstrijd nog eens bekeken en geanalyseerd. Wij weten nu waar we extra aandacht aan moeten besteden. Aanvallend was het niet verkeerd, maar verdedigend lieten we wel wat steekjes vallen,” concludeert de coach van Arnhem Eagles.

Hilvarenbeek

Het team van Lenting kan niet lang treuren, zaterdag 23 november wacht in Hilvarenbeek alweer de volgende tegenstander. Biks Shots staat momenteel op de tweede plaats achter koploper BAL. Verliezen is voor Arnhem Eagles zaterdag geen optie, wil het team mee blijven draaien in de top van de promotiedivisie. De coaches Lenting en Hulstein gaan in ieder geval met een complete selectie naar Hilvarenbeek. Dus ook met Corstiaan Kan die de afgelopen wedstrijd een vervelende tik tegen zijn hoofd kreeg (foto), hij heeft er gelukkig geen last meer van.

De wedstrijd wordt gespeeld in sportcomplex De Roodloop en begint zaterdagavond om 20.00 uur.

(Tekst: Pim Schouten)

