Arnhem Eagles vervolgt Hinkstapcompetitie

De basketballcompetitie in de Promotiedivisie staat niet bepaald bekend als het visitekaartje van de NBB. We schreven het eerder op ArnhemSports.nl. De hoogste afdeling van het amateurbasketball wordt op een warrige manier uitgevoerd.

Een voorbeeld: een team heeft al zes wedstrijden gespeeld, een ander team vijf, maar er is ook een team met slechts twee wedstrijden achter de naam: BAL uit Weert, komende zondag de tegenstander van Arnhem Eagles.

BAL

Basketball Academie Limburg (BAL) heeft de beide wedstrijden tot nu toe overtuigend gewonnen. Arnhem Eagles heeft twee overwinningen geboekt, tegenover een nederlaag. BAL staat op de tweede plaats, Arnhem Eagles op plek vijf.

Coach Derk-Jan Hulstein over het duel van komende zondag: “Het niveau van deze divisie ten opzichte van de eerste divisie is praktisch gelijk. Iedereen kan van iedereen winnen. Onze doelstelling is om aan het einde van de competitie bij de eerste zes te eindigen. Wanneer iedereen fit is, dan blijven de punten zondag in Arnhem en maken wij daarin een grote stap!”, aldus een zelfverzekerde Hulstein.

Afgelast

Het duel tegen Hot Pepper Heat in Zwanenburg vond afgelopen weekend geen doorgang. Het komt het competitieverloop in ieder geval niet ten goede. De wedstrijd Arnhem Eagles-BAL begint zondag om 16.00 uur in MFC de Omnibus in de Schuytgraaf.

(Foto’s: Bas de Leeuw, tekst: Pim Schouten)

