Arnhem kleurt oranje voor stoppen van geweld tegen vrouwen

Arnhem sluit zich ook dit jaar aan bij de internationale campagne Orange the World, over het stoppen van geweld tegen vrouwen. Daarom kleuren vanaf 25 november vele Arnhemse gebouwen en locaties oranje. De ‘Orange the world’-campagne vraagt aandacht voor de bestrijding van alle vormen van geweld tegen vrouwen, en femicide in het bijzonder.

Het Stadhuis, het Provinciehuis, molen De Kroon, bibliotheek Rozet, Focus filmtheater, hotel Haarhuis, Musis, de letters van het GelreDome, de John Frostbrug, ROC Rijn IJssel, de fonteinen op de Markt, een greep uit de gebouwen en locaties die oranje worden aangelicht. Vorig jaar was Arnhem Nederlandse gaststad van de Orange the World-campagne, dit jaar is Breda dat. Ook hangen er door heel Arnhem posters.

‘Buiten is het feest’

Gemeente Arnhem besteedt op verschillende manieren extra aandacht aan het bestrijden van geweld tegen vrouwen en meisjes. Vele gebouwen worden oranje verlicht. Op 30 november wordt in Focus Filmtheater ‘Buiten is het feest’ vertoond, geïnspireerd op het leven van Karin Bloemen. Ook zijn er verschillende bijeenkomsten met jongeren. En misschien komt u wel stoepkrijt tegen op straat: oud-Artezstudenten vragen daarmee aandacht voor seksuele straatintimidatie. Ook zijn er flyeracties op diverse plekken, waaronder bij het Kruidenplein (Malburgen) en bij winkelcentrum Presikhaaf.

Wethouder Roeland van der Zee zal op 25 november met een druk op de knop de campagne in Arnhem om 19.00 uur officieel openen. Vele Arnhemse gebouwen en bekende plekken kleuren vanaf dan oranje, tot en met 10 december. Van der Zee: ‘Geweld tegen vrouwen is onacceptabel. En als je ziet hoeveel vrouwen ermee te maken hebben, dan móeten we daar aandacht voor vragen. En dat moeten we blijven doen.’

Internationale dag tegen geweld tegen vrouwen

Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld. In Nederland is dat zelfs 45% van de vrouwen en meisjes. Om daar aandacht voor te vragen is 25 november door de Verenigde Naties benoemd als de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. Op deze dag start de jaarlijkse campagne Orange the World, tegen geweld tegen vrouwen.

Orange the world

Aan de Orange the World campagne doen meer dan honderd landen mee. De aftrap is op 25 november en eindigt op 10 december. Dit zijn de ’16 Days of Action’ tegen geweld tegen vrouwen. Het oranje uitlichten van een belangrijk gebouw of ander object door overheden op 25 november is een vast onderdeel van Orange the World. De kleur oranje staat symbool voor een zonnige toekomst, vrij van geweld tegen vrouwen en meisjes. Internationaal kleurden eerder bijvoorbeeld Times Square, de Niagara Falls en de Brandenburger Tor al oranje. Zo laten overheden zien dat zij de strijd tegen geweld steunen.

In Nederland wordt de campagne gecoördineerd door UN Women Nederland, Zonta Nederland en de Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao.

