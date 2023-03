Door klimaatverandering krijgen we steeds meer te maken met hitte, droogte en wateroverlast. Wat betekent dit voor Arnhem en hoe kunnen we ons daar op voorbereiden?

Op dinsdag 28 maart nemen Bert Roete en Willem Hofstede van platform Arnhem Klimaatbestendig ons in Stadsvilla Arnhem tijdens de eerste Media Villa Arnhem van dit jaar mee in hun visie op klimaatverandering en hoe Arnhemmers de stad meer klimaatbestendig kunnen maken.

Samen met Wethouder Cathelijne Bouwkamp (o.a. klimaatadaptatie) openen we de avond waarin we kort stilstaan bij de ambities Strategie Klimaatadaptatie Arnhem.

Bert Roete, projectleider platform Arnhem Klimaatbestendig gaat vervolgens in op klimaatverandering en wat we ervan merken in Arnhem en wat kan je er zelf aan doen.

Willem Hofstede, campagneleider NK Tegelwippen Arnhem Klimaatbestendig neemt ons vervolgens mee in hoe Arnhem de afgelopen jaren Nijmegen tweemaal versloeg met het NK Tegelwippen en nummer 1 tegelwippen werd van Gelderland.

Toegang tot Media Villa Arnhem is gratis, maar je moet je wel even aanmelden via Meetup!

