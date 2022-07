Arnhem-Oost aanpak – alle Arnhemmers gelijke kansen

We horen er al een tijdje over, de Arnhem Oost aanpak en ondertussen lijkt die aanpak te kunnen worden bestendigd. Al in 2020 viel de term voor het eerst, in 2021 publiceerden we er hier voor / het eerst 2x over, onlangs werd onze burgemeester er hier over geïnterviewd en daarna was er wéér nieuws over. We sommen één en ander op:

In de media

“Goed nieuws voor Arnhem-Oost! In de Geitenkamp, Het Broek, Klarendal, Presikhaaf en Malburgen gaan we de komende 15 jaar achterstanden inhalen op het gebied van onderwijs, wonen, armoede, gezondheid, werk en veiligheid. Dit doen we met een investering die we krijgen van 5 ministeries”, aldus de gemeente op sociale media aan het begin van deze maand. “Voor heel veel Arnhemmers kunnen we met dit geld aan de slag tegen jeugdcriminaliteit, armoede en schulden en voor betere woningen, beter onderwijs en bovenal: gelijke kansen.” Burgemeester Ahmed Marcouch had vlak daarvoor aan het online medium Arnhem Direct verteld: “Het gaat over verbeteren van de leefbaarheid, vergroenen van de buurt, maar ook over gedrag, toezicht en verbeteren van de veiligheid in de wijken. De Arnhem-Oost aanpak gaat voor mij over de ‘pedagogische wijken’, ik herhaal het tot ergernis van sommigen, dat we het opvoedkundig klimaat in die wijken moeten versterken. Dat moet de kern van de aanpak zijn.”

Arnhem als voorloper

De Arnhem-Oost aanpak was eerder al met andere geldstromen in gang gezet en kan nu met nieuwe geldstromen voortgezet worden vanwege de lancering van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. De ministeries investeren in betere volkshuisvesting (€ 600 miljoen), voorkomen van jeugdcriminaliteit (€ 82 miljoen) en in de aanpak van armoede en schulden (€ 20 miljoen).

De begroting van de gemeente Arnhem heeft in verhouding soortgelijke bedragen opzij gelegd voor Arnhem-Oost als het nationale programma. “In Arnhem-Oost staat het water bij onze bewoners tot aan de lippen, onze mensen hier leven zo veel armer, zieker en korter dan in vrijwel alle andere buurten in ons land. Terwijl wij gezinnen kunnen optillen met gerenoveerde woningen, goed onderwijs, actieve sportclubs, oplettende zorg en beschermende veiligheidsdienaren: van overleven naar léven”, schreef Marcouch vorig jaar in zijn pleidooi voor investeren in Arnhem-Oost, waar 41.000 mensen wonen in verpauperde en verwaarloosde wijken; dertig procent van de kinderen woont hier in huishoudens met lage inkomens en één op de negen volwassenen heeft als laaggeletterde moeite met kinderen voorlezen.

Noodzaak langdurig programma

Problemen op het gebied van onderwijs, armoede, gezondheid, werk, wonen en veiligheid stapelen zich op, stelt het kabinet, en dat noodzaakt tot een langdurig integraal programma. Vorig jaar was nog niet duidelijk hoe groot de Arnhem-Oost aanpak kon worden. “Pas het nieuwe kabinet van ná de Tweede Kamerverkiezingen van dit jaar zal besluiten hoeveel geld er beschikbaar komt”, schreven we. Nu ziet dat er duidelijker uit. Na de lancering van het programma, schrijft burgemeester Marcouch op zijn social media: “We hoeven niet meer te shoppen voor onze verpauperde wijken langs de potten van vijf ministeries, elk met hun eigen eisen, procedures en doorlooptijden. Nu de Rijksoverheid de krachten bundelt en ons duidelijkheid biedt, onze gemeenteraad ons steunt en de financiën zekerheid geven voor de lange termijn, kunnen wij er een flinke stap bij zetten in verwaarloosde wijken waar de ene tegenvaller tot de andere leidt en alle problemen als een berg op elkaar gestapeld liggen.”

Bekijk nog eens het Bidbook ‘Achter de voordeur in Arnhem Oost’ wat we in 2021 publiceerden.

