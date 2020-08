Arnhem Top 2000: het is mooi geweest

Negen jaren op rij was de Arnhemse Binnenstad in december verbonden met de mooiste popsongs tijdens Arnhem TOP2000. Dit jaar stond de 10e en laatste editie gepland met een mooi afsluitend feest. Vanwege corona gaat dat niet door. Arnhem TOP2000 kijkt terug op negen jaar met eigenlijk alleen maar hoogtepunten.

In 2011 vatte bevlogen Arnhemmer Bob Roelofs het idee om Arnhem in december als een Top2000 stad om te toveren met een programma over de lijst der lijsten; Top2000. Direct werd contact gezocht met Radio2. Met hun goedkeuring kwam het eerste programma tot stad vanuit Binnenstad Arnhem in samenwerking met GelreDome, Luxor Live, Focus Arnhem en diverse horeca. Dankzij de steun van Gemeente Arnhem, Ondernemersfonds Arnhem en Arnhem Ambassadeurs kon de opstart gemaakt worden. Dit resulteerde in een jaarlijkse volle Top2000week voor diverse doelgroepen met vooral heel veel live muziek.

In 2012 besloot Radio2 live radio vanuit TOP2000 stad Arnhem te maken. Luxor Live werd omgetoverd tot een heuse Top2000 studio van waaruit live o.a het programma van Frits Spits onder grote belangstelling werd uitgezonden.

Vernieuwend programma

Jaarlijks werd een nieuw programmaonderdeel toegevoegd om verschillende doelgroepen te betrekken met de gedachte dat iedereen ermee in aanraking zou moeten kunnen komen. Vaste programmaonderdelen zoals de Top2000 Live Band en de Top2000 quiz’m quiz horen nu bij Luxor Live. Maar de afgelopen jaren zijn er bijzonder veel top2000 momenten gecreëerd.

Denk aan de Café Route, straatmuziek, Top2000 Bingo, mystery diners, Top2000 menu’s, de Arnhem Band, een DJ Contest, Top2000 Mobiele DJ, de Dance Night, Top2000 Stemweek, Top2000 Jazzkids & Pubi’s, de platenmarkt, een talkshow, de look a Like Contest, Top2000 Tributes, Pop-up concerten, de Stationshuiskamer, Top2000 Pianisten, serenades, de Quiz’m Quiz, de Live Band, Arnhemse Helden, Hollands Glorie en de Top2000 Popkoren Contest. Alles in het teken van muziek die verbindt.

Voor de stad

Wat in 2011 begon als een gratis gesubsidieerd Top2000week in de stad werd een vast programma dat de laatste jaren geheel op eigen benen stond. Dankbaar voor de steun van alle partners en bijzonder ook aan gemeente Arnhem die bijna 90 duizend euro over de jaren heen aan subsidie heeft toegekend (over een totale begroting van bijna vier ton) dat direct teruggevloeid is in een programma voor de stad waar duizenden mensen van hebben kunnen genieten.

Het concept wordt terug gegeven aan de stad. Iedereen die zich geroepen voelt om iets te organiseren in de geest van Arnhem Top2000 mag Arnhem Top2000 of een onderdeel ervan vanuit eigen gedachte voortzetten. Luxor Live zet in ieder geval de fantastische optredens van de Top 2000 Live band en de Top 2000 Quiz voort. Wat blijft zijn de prachtige Arnhem Top 2000 herinneringen. En de foto’s!

