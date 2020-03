Arnhemmers helpen elkaar via Coronahulp Arnhem

Heb je hulp nodig of wil je juist iets doen voor andere mensen? Een aantal Arnhemmers is begonnen met de Facebookgroep Coronahulp Arnhem. Leden van deze Facebookgroep kunnen een gerichte hulpvraag stellen, waarna de beheerders van de groep aan de hand van de reacties de hulp coördineren. Daarnaast kunnen leden van Coronahulp Arnhem een aanbod doen voor hulpinitiatieven.

“Het is een bizarre tijd. Het is juist prachtig dat we iets voor elkaar kunnen betekenen”, aldus de beheerders van de Facebookgroep. “We zijn blij met hulp, ondersteuning en inspirerende liefdevolle initiatieven.”

Dat veel Arnhemmers graag iets willen doen voor andere mensen blijkt uit de snelle groei van de Facebookgroep. Binnen een paar dagen is het aantal aanmeldingen gestegen tot meer dan 1.200 leden, en dat gaat in rap tempo omhoog.

Op de Facebookpagina staan tientallen mooie initiatieven. Zo is er de oproep van Michelle Rozenhart-Rodenburg. Zij wil zaterdag tulpen brengen bij twee verzorgingshuizen in Arnhem.

“Daarmee slaan we twee vliegen in 1 klap. We helpen een kweker toch nog iets aan zijn bloemen te verdienen en we maken mensen blij die vanaf gisteren geen bezoek meer mogen ontvangen.”

Zij heeft geregeld dat ze voor iedere 5 euro 50 tulpen kan krijgen. Inmiddels heeft ze al bijna 200 euro aan donaties ontvangen om tulpen te kopen.

Een andere oproep komt van Tessa Rouwenhorst. Zij heeft contact gehad met het Radboudziekenhuis in Nijmegen. Het Radboudziekenhuis verwacht dat zij komende tijd 20.000 mondkapjes per week nodig heeft. Om aan die vraag te voldoen, richten zij zich erop om zelf simpele mondkapjes te produceren. Daarvoor zijn mensen nodig met een naaimachine die dit thuis willen doen. Via het mailadres marianne.vanrijswijk@radboudumc.nl kunnen mensen zich hiervoor aanmelden.

Nu alle restaurants gesloten zijn, lopen horeca-ondernemers veel omzet mis. Tessa van Soelen heeft een overzicht gemaakt van alle restaurants in Arnhem waar nu waar nu besteld en afgehaald/bezorgd wordt. Door bij deze restaurants te bestellen, help je ondernemers een moeilijke tijd door, is de gedachte. De lijst wordt meermalen per dag aangevuld met nieuwe restaurants.

Klarendal

De Facebookpagina Coronahulp Arnhem staat vol met tientallen van dit soort hulpvragen. Coronahulp Arnhem is lang niet het enige initiatief dat op poten is gezet om mensen te helpen in deze moeilijke tijd.

Samen met de gemeente Arnhem zetten organisaties voor sociaal werk de handen ineen. Via het telefoonnummer 026-3127702 en hulpwebsite voorelkaarinarnhem.nl kunnen inwoners die vragen hebben en praktische hulp kunnen gebruiken vragen om hulp en informatie. Het telefoonnummer is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 16:00 uur.

“Juist nu, in onzekere tijden, is voor de oudere en/of hulpbehoevende Arnhemmer en hun mantelzorger sociaal contact en praktische hulp belangrijk”, aldus de gemeente Arnhem. “We zorgen ervoor dat diegene die belt snel verbonden wordt met de organisatie en dienstverlening in de eigen buurt. Zo verbinden we de buurtbewoners met elkaar en slaan we ons hier samen doorheen!”

Ook vanuit Klarendal is een telefonische hulpdienst opgezet om mensen in Klarendal, maar ook andere wijken zoals Sint Marten, de Spoorhoek en andere omliggende wijken te helpen.

“Mensen blijven zoveel mogelijk thuis. Om die reden hebben een aantal instanties in de wijk de handen ineen geslagen om de telefoon van de Burenhulp extra te bemensen”, aldus de initiatiefnemers.

“Is er hulp nodig voor boodschappen, het uitlaten van de hond of ander ehuishoudelijke bezigheden? Bel!” Via het telefoonnummer 06-44248687 kunnen mensen hun vraag doorgeven.

Om bekendheid te geven aan het telefoonnummer zijn vrijwilligers actief om folders huis aan huis te verspreiden in Klarendal.

