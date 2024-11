Arnhemse Boys heeft periodetitel voor het grijpen

Arnhemse Boys kan zaterdagmiddag in de vijfde klasse B de eerste periodetitel in de wacht slepen. Bij een overwinning in de thuiswedstrijd tegen het Renkumse SCW ’23 is de ploeg van trainer Delano Verwey onbereikbaar geworden voor de naaste achtervolgers Zuid Arnhem en GVC.

In de eerste periode, die gaat over tien wedstrijden, is Arnhemse Boys koploper met 22 punten uit 8 wedstrijden en heeft een positief doelsaldo van plus 23. Alleen Stroe snoepte de nog ongeslagen lijstaanvoerder op zaterdag 9 november twee punten af door Arnhemse Boys op sportpark De Schuytgraaf op een gelijkspel (2-2) te houden.

Arnhemse Boys nam een week later al revanche voor die kleine misstap door in Heteren thuisploeg SDOO met grote cijfers te verslaan: 0-6. De concurrenten Zuid Arnhem (17 punten uit 8 wedstrijden, doelsado +4) en GVC (14 uit 7, +10) speelden vorige week zaterdag in Wageningen tegen elkaar gelijk (0-0), waardoor Arnhemse Boys tegen SCW ’23 de eerste prijs van het seizoen kan ophalen.

GEVAAR

“Daar hopen we op, maar ik ben er nog niet zo zeker van”, zegt Delano Verwey, trainer van Arnhemse Boys. “SCW ’23 heeft dit seizoen nog niet gewonnen en juist daar sluipt nu het gevaar. Het is ook nog eens een streekderby.”

Dat Verwey zijn ploeg waarschuwt voor onderschatting is niet onlogisch. SCW ’23 bungelt met SDOO (beide 4 punten uit 7 duels) onderaan de ranglijst, maar de ploeg uit Renkum bleef de laatste drie wedstrijden ongeslagen. Achtereenvolgens Wageningen (3-3), Zuid Arnhem 2-2) en Veluwse Boys (0-0) hielden aan de confrontatie met SCW ’23 slechts 1 punt over.

Verwey: “Vanaf het begin van het seizoen winnen we bijna alles, ook oefenwedstrijden. Ik zeg ook al heel lang dat wij goed kunnen voetballen. Maar kun je dat het hele seizoen volhouden? Tegen Stroe stonden we al na een minuut met 1-0 achter en vorige week tegen SDOO was het bij rust nog 0-0 en ook SDOO kreeg na drie minuten een grote kans. Het zijn allemaal zaken waar we scherp op moeten blijven. We mogen absoluut niet verslappen.”

KAMPIOENSCHAP

Arnhemse Boys sluit op zaterdag 30 november de eerste periode af met een uitwedstrijd bij GVC en is op zaterdag 7 december vrij in deze klasse met slechts elf ploegen. In de vijfde klasse B wordt de competitie daarna weer hervat op zaterdag 1 februari 2025. Arnhemse Boys speelt dan thuis tegen Prins Bernhard.

“Stel dat we tegen SCW ’23 de periodetitel pakken, dan willen we ook tegen GVC goed afsluiten en die wedstrijd winnen”, legt Verwey, die over een kampioenschap nog niet wil spreken. “Gezien de stand gaan we voor promotie, maar ik heb ploegen vaak genoeg slecht uit de winterstop zien komen. Zie vorig seizoen bijvoorbeeld ESA. Als we de laatste twee wedstrijden winnen en ook na de winterstop tegen Prins Bernhard dan durf ik me wel uit te spreken over een kampioenschap. Daar is het nu nog veel te vroeg voor. Het verschil is slechts 5 punten. Als je twee keer verliest, ziet het er weer heel anders uit.”

Arnhemse Boys – SCW ’23 begint zaterdag om 14.30 uur. Van de twee overgebleven concurrenten hoeft Zuid Arnhem in deze speelronde niet in actie te komen, GVC gaat op bezoek bij Veluwse Boys.

(Foto: Nico Kooij, tekst: Han Dreuning)

