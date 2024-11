Arnhemse Boys hoopt kater weg te spoelen tegen GVC

De kater was zaterdag 23 november jongstleden groot bij Arnhemse Boys. De ploeg van trainer Delano Verwey had de eerste periodetitel in de vijfde klasse B voor het grijpen, maar verloor op eigen veld met dikke cijfers van SCW ’23: 0-3.

Arnhemse Boys krijgt 30 november een herkansing. Een gelijkspel in de uitwedstrijd tegen de Wageningse studentenploeg GVC is voldoende om alsnog een plek in de nacompetitie veilig te stellen.

De nederlaag tegen SCW ’23 was een daverende verrassing. Voor Arnhemse Boys was het de eerste nederlaag van het seizoen, voor de bezoekers uit Renkum de eerste overwinning. Trainer Delano Verwey van Arnhemse Boys blikt terug en vooruit.

Hoe kon het zo misgaan tegen SCW ’23, terwijl jij had gewaarschuwd?

Verwey: “Ik zie de afgelopen drie wedstrijden dat we in de eerste vijf minuten minimaal één grote kans weggeven en in twee van die drie wedstrijden werd dat ook een vroege achterstand. We beginnen dus minder scherp aan onze wedstrijden. Ik waarschuw ook al wekenlang dat we er nog niet zijn en dat we elke wedstrijd weer op nul beginnen en alles moeten geven. Wij worden wat gemakzuchtiger, daar spreek ik de spelers op de training ook op aan. Tegelijkertijd gaan onze tegenstanders anders spelen en zakken helemaal in op eigen helft en gokken op de counter. Zo ook SCW ’23 dat werd geholpen door die vroege voorsprong.”

“Ik heb de beelden teruggekeken en weet niet waar hun trainer het op baseert dat ze met een grotere voorsprong de rust in hadden kunnen gaan. Het was eenrichtingsverkeer en SCW parkeerde de bus voor de goal, maar zij counterden scherp, met name in die tweede helft. Zij speelden vanuit achter, veel doeltrappen, steevast de ‘lange bal’ die wij dan vaak wonnen en weer aan de volgende aanval begonnen. Toch was ook er ook een aantal momenten waarin zij met mooi combinatiespel op onze helft kwamen. Wij waren erg slordig en de kansen wilden er niet in… het was zo ’n dag. Maar ik vond ook dat we véél te weinig grote kansen creëerden, juist door die slordigheid. De eindpass was vaak slecht en we willen allemaal die mooie steekpass geven om iemand alleen voor de keeper te zetten. Veel schoten richting doel, maar bar weinig tussen de palen.”

“Wij misten drie spelers die normaliter in de basis staan, maar daar wil ik het verder niet over hebben. We trainen elke keer met 17 tot 20 spelers van onze 20-koppige selectie en die wissels vinden uiteraard ook net als bij elke andere club dat ze in de basis horen… Zij mogen het dan ook laten zien. Maar blijkbaar zit daar toch wel een verschilletje tussen…”

Beschouw je dit als incident?

Verwey: “Natuurlijk balen we dat het niet gelukt is om dat ene puntje op zijn minst binnen te halen. Door het doelsaldo verwacht ik dat 1 punt genoeg is. We scoren elke wedstrijd, dus dit was wel een heel ongelukkig moment om niet tot scoren te komen. Maar ik heb direct na de wedstrijd ook tegen de spelers gezegd dat het niet in hun hoofd moet gaan zitten. We speelden niet goed, maar meer ook niet. Volgende wedstrijd komt er weer aan en moeten we er weer staan. We zullen waarschijnlijk nog wel meer dan deze 3 punten laten liggen in de rest van de competitie, maar dat neemt niet weg dat we tot nu toe vaak fantastisch hebben gespeeld en terecht daar staan, waar we staan. Het gaat er uiteindelijk om dat je na 20 wedstrijden zo hoog mogelijk staat!

Nu tegen GVC. Extra druk of gewoon doorgaan? Een punt is genoeg!

Verwey: “Gewoon doorgaan. En ja, druk zal er wel zijn want nu moet het ook als je op eigen kracht die periode wilt pakken. Wij spelen altijd voor de winst en zijn topfit. Dus we gaan ervoor en zien dan wel wat het resultaat is.”

(Tekst: Han Dreuning, foto’s: Nico Kooij)

