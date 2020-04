Arnhemse Koningsnacht gaat door! Maar: digitaal

ARNHEM – Een van de grootste evenementen van het jaar in Arnhem is zonder twijfel Koningsnacht en Koningsdag. Door de maatregelen rondom het coronavirus gaat dat dit jaar niet door.

“Maar als het niet live kan, dan doen we het gewoon digitaal”, dachten ze bij Café Kroon. Het bekende café in de Hommelstraat organiseert komende zondagavond, 26 april, van 20.30 uur tot 23.00 uur een digitale Koningsnacht die via internet te volgen is.

De Online Arnhemse Koningsnacht bestaat uit muziek, optredens, interactieve kwissen en interviews met bekende en minder bekende Arnhemmers. Twee gebarentolken zullen de gehele live-uitzending verslaan voor doven en slechthorenden, inclusief de popquiz en de optredens.

“We willen een leuke, vrolijke en bemoedigende uitzending maken voor alle Arnhemmers”, aldus eigenaresse Wendo Kroon van het gelijknamige café. “We moeten door de maatregelen nog minstens een maand dicht blijven. Dit leek ons een goede manier om toch iets leuks te doen.”

Optredens zijn er van Rocco Ostermann en Otto Orgel, die ook bekend is van De Enge Buren. Daarnaast geeft stadsprofeet Tim Lenders een zinderende voordracht en worden er unieke dronebeelden getoond van ‘Arnhem in rust’. Gedurende de hele uitzending draait DJ-trio DaDaDa lekkere 45-toeren-plaatjes.

Het voordeel van de digitale Koningsnacht is dat kijkers tijdens de live-uitzending zelf ook iets kunnen doen. Kijkers kunnen online meedoen met verschillende kwissen waarmee leuke prijzen te winnen zijn.

De live-uitzending zal rond 23.00 uur traditioneel worden afgesloten met vuurwerk. Digitaal vuurwerk, vanzelfsprekend. Het is tenslotte 2020.

Omdat Café Kroon zelf te klein is voor de uitzending, is samenwerking gezocht met videobedrijf Het Nieuwe Kader om gebruik te maken van hun studio’s. De techniek wordt verzorgd door Karst Grit Media.

De uitzending is zondag vanaf 20.30 uur live te volgen via www.cafekroon.nl.

