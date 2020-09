Arnhemse uitvinding Vik doodt bacteriën, schimmels én virussen in 20 seconden

Al je devices en spullen ontsmetten in 20 seconden? Juist in deze tijd met corona zou het een uitkomst zijn als er iets zou bestaan dat dit mogelijk maakt. Nou, raad eens? Sindskort bestaat Vik.

Vik dankt haar naam aan haar functie: VIrus Killer.

Met uv-c doodt Vik in minder dan 20 seconden 99,999% van alle bacteriën, schimmels en virussen op het oppervlak van wat je er ook maar in legt. Vik is geschikt voor laptops tot 17 inch, tablets, toetsenborden, muizen, telefoons, sleutels, brillen, horloges; eigenlijk alles met een hard oppervlak. Uit onderzoek blijkt uv-c-straling ook zeer effectief tegen het corona-virus.

Bijdragen aan de oplossing

Vik werd ontwikkeld door het Arnhemse bedrijf De Vorm.

Paul Clappers: “In de afgelopen maanden is de wereld in een ongekende crisis terecht gekomen. Dat heeft veranderd hoe we denken over de rol van het kantoor, persoonlijke hygiëne en hoe ons contact met anderen is. Vik is ontstaan uit de behoefte om iets bij te dragen aan de oplossing.”

De afgelopen maanden hebben we geleerd hoe belangrijk het is om goed je handen te wassen. Als je na het ontsmetten van je handen gelijk weer je telefoon pakt, neemt de kans op kruisbesmetting toe.

“Op het oppervlak van onze devices kunnen bacteriën en virussen namelijk overleven. Daarom moeten apparaten gedesinfecteerd worden, terwijl jij je handen ontsmet”, aldus Clappers.

Vik is niet alleen bedoeld voor particulieren, maar juist ook voor bedrijven: opticiens, tandartsen, juweliers en elektronicazaken kunnen op die manier zichzelf en hun medewerkers beschermen.

Vik maakt gebruik van uv-c lampen van Signify, voormalig Philips. Deze lampen worden al ruim toegepast en hebben bewezen werking tegen ziektekiemen en het coronavirus.

Vik werd de afgelopen maanden ontwikkeld door het Arnhemse bedrijf De Vorm. De Vorm ontwerpt en maakt duurzame verlichting, meubilair en akoestische oplossingen voor de zakelijke markt.

Clappers: “De hele wereld zit midden in een verandering van het concept kantoor en werk, hoe we omgaan met persoonlijke hygiëne en ons contact met anderen. Dit heeft ons geïnspireerd om daar iets aan te doen en daar is Vik uit geboren.”

Dit delen:

Tweet



WhatsApp



Reacties