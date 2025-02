ArnhemSports.nl lanceert Arnhemse SportGalerij

ArnhemSports.nl heeft de Arnhemse Sportgalerij gelanceerd, een speciale rubriek met portretten van de sportverenigingen in Arnhem die zijn aangesloten bij NOC*NSF. Het doel van deze Arnhemse SportGalerij is om op een centrale plek een beeld te schetsen van die sportverenigingen in Arnhem.

De Arnhemse SportGalerij biedt iedere vereniging een eigen pagina voor een profiel van de vereniging. Naast feiten als bijvoorbeeld oprichtingsdatum, website en verenigingskleuren komen in de vorm van een interview onder meer onderstaande aandachtspunten aan bod:

Waar staat de club voor?

Hoe draait de vereniging?

Welke uitdagingen heeft de club?

Wat zijn de ambities?

Hoe ziet de toekomst eruit ?

Wat de vereniging zelf inbrengt….

Ondersteuning Mediafonds Arnhem

De informatie in de Arnhemse SportGalerij komt van de verantwoordelijke(n) binnen een vereniging, de redactie van ArnhemSports.nl verzorgt het interview. De Arnhemse SportGalerij is bereikbaar via https://arnhemsports.nl/arnhemse-sportgalerij/. De rubriek komt tot stand met ondersteuning van het Mediafonds Arnhem. Het spits wordt afgebeten met portretten van honk- en softballvereniging Arnhem Rhinos en schermvereniging Scaramouche.

Verenigingen die nog niet aan bod zijn gekomen, worden van harte uitgenodigd zich te melden via galerij@arnhemsports.nl.

Reacties