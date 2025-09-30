AYA Support Benefiet Event brengt €75.000,- op voor jongvolwassenen met kanker

Het AYA Support Benefiet Event in Arnhem heeft een recordopbrengst van €75.000,- opgeleverd. Het benefietdiner, georganiseerd door het Rijnstate Vriendenfonds, trok ruim 220 gasten en stond in het teken van steun aan jongvolwassenen met kanker (AYA’s) binnen Rijnstate.

Tijdens de avond genoten de aanwezigen van een viergangendiner, bereid door Arnhemse topchefs Brasserie de Boerderij (tevens hoofdsponsor), Restaurant Loca, Retiro Tapasbar en privéchef Max Wandt. Muzikale optredens van Emile Hartkamp, Anouk van der Kemp, Joey Hartkamp, Rutger van Barneveld en Otto Lagerfett zorgden voor een bruisende sfeer. Ook een veiling en loterij droegen flink bij aan het eindbedrag.

“Deze opbrengst overtreft al onze verwachtingen,” zegt Jolande van der Kemp, manager van het Rijnstate Vriendenfonds. “Dankzij de steun van sponsoren, artiesten, vrijwilligers en gasten kunnen we jongvolwassenen met kanker in onze regio nog beter ondersteunen.”

Het bedrag komt volledig ten goede aan het AYA Support Project, dat jonge mensen met kanker begeleidt bij de uitdagingen die de ziekte met zich meebrengt, zoals studie, werk en relaties.

