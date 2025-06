AYA Support Benefiet Event van Rijnstate Vriendenfonds

Het Rijnstate Vriendenfonds organiseert in samenwerking met het Oncologisch Centrum Rijnstate op vrijdag 26 september het AYA Support Benefiet Event. Locatie: Brasserie De Boerderij in Park Sonsbeek.

AYA staat voor Adolescents and Young Adults. De opbrengst van dit Support Benefiet Event is bestemd voor jongvolwassenen met kanker. Rijnstate Vriendenfonds spreekt over een avond die raakt en inspireert, een bijzonder en volledig verzorgde avond vol smaak en betekenis, met een uniek meergangendiner bereid door vier verschillende chefkoks, boeiende interviews, een veiling en verrassend entertainment.

De benefietavond biedt plaats aan maximaal 200 personen. De belangstelling is groot, donatiekaarten (à € 120,00 p.p.) kunnen worden besteld via: https://ap.lc/Gagkr. Rijnstate Vriendenfonds heeft de ANBI-status, deelnemende bedrijven ontvangen een factuur ter hoogte van het aantal bestelde donatiekaarten.

(Dit bericht wordt aangeboden door VDZ HogerOp).

