Basketballers Arnhem Eagles missen kans op koppositie

Arnhem Eagles heeft zondag 19 november de kans laten liggen om de (gedeelde) eerste plaats te veroveren in de promotiedivisie van de basketballcompetitie. De Arnhemmers verloren in hun thuishal MFC De Omnibus nipt met 85-86 van het reserveteam van BAL, de Basketball Academie Limburg uit Weert.

De gasten uit Limburg waren de gelukkigste ploeg in de slotfase, waarin de thuisploeg in de laatste zes minuten een zeker lijkende overwinning uit handen gaf. De rust brak aan bij een stand van 44-40 in Arnhems voordeel, waarna langzaam maar zeker de voorsprong werd uitgebreid tot 68-55. Vanaf dat moment kwam de klad in het spel van de Eagles, passes kwamen niet meer aan en simpele lay ups werden gemist. De time-out van Wesley Lenting en Derk Jan Hulstein om orde op zaken te stellen leidde niet tot het gewenste resultaat.

Gallery Play

Sommige spelers dachten dat we bij deze voorsprong wel Gallery Play konden opvoeren. Balletje achter de rug, boogballetjes, het resulteerde in evenveel balverlies en de zo zeker lijkende voorsprong verdween als sneeuw voor de zon. Wesley Lenting: “Ik moet dit helaas beamen, we dachten dat we de buit binnen hadden, maar sommige individuele acties konden echt niet door de beugel. Het vele balverlies en de onnodige persoonlijke fouten mogen echt niet op dit niveau. Derk Jan Hulstein vult aan: “BAL schoot alle vrije worpen raak, echt 100%, dan maak je toch geen onnodige fouten, je weet dat iedere vijfde teamfout vrije worpen oplevert. Teleurstellend, het zal wel bij het leerproces horen.”

Het duel tussen Arnhem Eagles en BAL was een gelijk opgaande strijd, vooral gekenmerkt door veel turnovers (balverlies) aan beide kanten. Arnhem Eagles was net even iets efficienter, maar toch ging het op het eind mis.

Cruciale beslissingen

Een ogenschijnlijk foute beslissing van de scheidsrechter maakte het verlies extra zuur. Met nog 12,5 seconde op de klok bij een stand van 85-84 werd een fout gemaakt op Corstiaan Kan. Hij kreeg overduidelijk een elleboog in zijn gezicht en dat ontging de scheidsrechter. Kan moest met een hoofdblessure het veld verlaten, de Limburgers mochten weer aanleggen op de vrijeworplijn. Die kans lieten zij zich niet ontnemen.

De scheidsrechter zag bij de laatste aanval van de Eagles een fout op Robin Simonis over het hoofd, terwijl hij werd geraakt bij een doelpoging. “Hij zal wel een haartje in zijn ogen gehad hebben,” opperde een zichtbaar teleurgestelde Hulstein, doelend op de scheidsrechter met zijn weelderige haardos.

(Tekst: Pim Schouten)

