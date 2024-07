Boekpresentatie Tycho Scholten in Het Colofon

Zaterdag 29 juni a.s. presenteert Tycho Scholten in Het Colofon zijn nieuwe boek ‘Verloren hoop’, het derde deel in Scholtens fantasyreeks ‘Pangaea’. Boekverkoper Natasja Buitink van Het Colofon gaat met Tycho in gesprek over zijn werk en natuurlijk is het na afloop mogelijk om een exemplaar te laten signeren.

Verloren hoop is het derde en laatste deel van de Pangaea-trilogie, waarin alle mysteries onthuld worden, de natuur zich wreekt op de beschaving en hoogmoed voor de val komt. Het eerste deel draagt de titel ‘Verloren wereld’, deel 2 is getiteld ‘Verloren zoons’.

Meer over Tyscho Scholten op de website: https://lnkd.in/eH_wFEr7

De boekpresentatie begint om 16.00 uur, inloop vanaf 15.30 uur. De toegang is gratis, wel graag aanmelden via bestel@hetcolofon.nl.

