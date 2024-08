Boekpresentatie ‘Van Grebbelinie tot Slag om Arnhem’ in Het Colofon

Dinsdagavond 20 augustus wordt in Het Colofon het boek ‘Van Grebbelinie tot Slag om Arnhem’ gepresenteerd. Een boek van de hand van Niek Nelissen dat verhaalt over de oorlogsbelevenissen van zijn ouders, Henk Nelissen en Els Kerkhoffs. Voor het schrijven van het boek dook Niek Nelissen in het familiearchief, dat meer herinneringen bleek te bevatten dan hij had durven hopen.

Hij vond in andere archieven aanvullend materiaal en op basis van de diverse bronnen heeft hij zestig jaar na dato een reconstructie gemaakt: ‘Van Grebbelinie tot Slag om Arnhem’. De boekpresentatie begint om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis, wel graag reserveren via bestel@hetcolofon.nl. Het boek is in de boekhandel te koop vanaf woensdag 21 augustus en direct na afloop van de boekpresentatie op dinsdag 20 augustus in Het Colofon. De prijs bedraagt €27,50 (vanaf 1-1-2025 €34,50 per exemplaar). Een eerste exemplaar wordt uitgereikt aan wethouder Bob Roelofs.

Over Niek Nelissen

Niek Nelissen (1952) studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Van 1978 tot 2016 was hij als geschiedenisleraar verbonden aan het Stedelijk Gymnasium Arnhem. Daarnaast was hij werkzaam als muziekjournalist voor enkele muziektijdschriften en dagblad De Gelderlander. Hij schreef een groot aantal artikelen over belangrijke dirigenten. In 2009 promoveerde hij aan de Radboud Universiteit op de biografie van de dirigent en componist Willem van Otterloo. Vijf jaar later publiceerde hij een boek over Bernard Haitink. In 2021 verscheen zijn geschiedenis van het Stedelijk Gymnasium Arnhem.

