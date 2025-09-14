Buitenspeelterras bij Kindercentrum Rijnstate geopend

Lauren en Sveder van de Rijnstate Kinderadviesraad hebben samen met Vitesse-clubicoon Edward Sturing het buitenspeelterras bij het Kindercentrum Rijnstate officieel geopend. Een fraai aangelegd speelterras dat tot stand is gekomen dankzij gulle bijdragen van donateurs, giftgevers, bedrijfsvrienden en de inzet van het Rijnstate Vriendenfonds.

Kinderen, jongeren en hun ouders kunnen in de buitenlucht bewegen en ontspannen ook tijdens een ziekenhuisopname in Rijnstate. Het buitenspeelterras is voorzien van een pannakooi, een schommel en twee fitnesstoestellen. Daarnaast is ook rekening gehouden met minder mobiele patiënten: het terras is uitstekend toegankelijk voor rolstoelen en bedden.

Een bijzondere bijdrage aan het buitenterras is geleverd door Stichting Jaimy, dat met trots de pannakooi heeft geschonken. De pannakooi werd met een partijtje pannavoetbal officieel in gebruik genomen. Stichting Jaimy heeft tijdens de opening ook nog een voetbaltafel cadeau gedaan. Stichting Vitesse Betrokken heeft een mooie bijdrage geleverd in de vorm van twee geel-zwarte Vitesse-ballen.

De Kinderadviesraad van Rijnstate heeft uitgebreid meegedacht over de indeling van het speelterras. Het buitenspelterras is een fijne en toegankelijke plek geworden waar kinderen, jongeren en hun ouders samen kunnen genieten van beweging en ontspanning. Rijnstate Vriendenfonds (ANBI) is het goede doel van Rijnstate dat waardevolle voorzieningen voor patiënten mogelijk maakt die niet gefinancierd kunnen worden vanuit de reguliere ziekenhuisbudgetten. Klik hier voor meer informatie en de mogelijkheid te doneren.

