Burgemeester Marcouch: “Laten wij op elkaar letten!”

Burgemeester Ahmed Marcouch spreekt zijn waardering uit voor de manier waarop de inwoners van Arnhem omgaan met de maatregelen die genomen zijn om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

“Een crisis als deze roept het beste in mensen naar boven”, constateert Marcouch. “Het regent creatieve ideeën en helpende handen in onze regio. En vooral zie ik hoe u omkijkt naar elkaar, zich bekommert om elkaar en elkaar te hulp schiet”, schrijft Marcouch in een posting op zijn Facebook-pagina.

“Terwijl wij sociaal contact fysiek helaas echt moeten mijden, bellen we elkaar meer, appen we vaker, en schrijven wij weer kaartjes. We vragen elkaar: hoe gaat het met je? Dat maakt wie we zijn. Zo slaan wij ons samen door deze crisis heen. Laten wij op elkaar letten!”

Maatregelen en adviezen

Als voorzitter van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden heeft Marcouch afgelopen week verschillende maatregelen genomen om het aantal corona-besmettingen af te remmen.

“Volg de maatregelen en adviezen op die de afgelopen dagen zijn afgekondigd en vraag dit ook van uw omgeving, want ik merk dat nog lang niet iedereen begrijpt wat de gevaren zijn”, zegt Marcouch. “Het wordt steeds duidelijker dat iedereen potentieel besmettelijk is en dat ook jonge en tot dusver gezonde mensen op de intensive care terecht kunnen komen.”

Niet hamsteren

Nadat eerder premier Rutte een oproep deed om niet te hamsteren, verzekert ook burgemeester Marcouch dat dit niet nodig is.

“Er is voldoende voedsel in voorraad en laat vooral artikelen over in de winkelschappen voor onze mensen die werken in vitale beroepen, zoals de zorg, het onderwijs, de schoonmaak, of bij de politie.”

De burgemeester laat weten dat hij meeleeft met ondernemers die getroffen worden door de maatregelen van dit moment.

“Voor onze benarde ondernemers en gedupeerde werknemers, weet dat wij met u mee voelen. U kunt erop rekenen dat wij in deze regio ons nu al voorbereiden op een snelle en goede uitvoering van de noodhulp die de premier belooft.”

Marcouch vraagt Arnhemmers om de moed erin te houden: “De maatregelen vragen veel van ons. We doen het om de besmetting in toom te houden, zodat

we de mensen die het meest kwetsbaar zijn beschermen en onze zorgmedewerkers het werk aan kunnen om onze zieken te helpen herstellen.”

