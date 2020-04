Burgemeester Marcouch tevreden over afgelopen weekend: “We deden het goed”

ARNHEM – Hoewel er tientallen bekeuringen werden uitgeschreven aan mensen die zich niet aan de regels hielden, is burgemeester Marcouch tevreden over de manier waarop vrijwel alle Arnhemmers zich afgelopen weekend gedroegen.

Door het mooie lenteweer trokken veel mensen er gisteren en eergisteren op uit om zich te laten koesteren door de lentezon. Toch leidde dat niet tot veel grote problemen. Vrijwel iedereen neemt de afstandregels in acht en doet zijn best om voldoende afstand van elkaar te houden.

“We deden het goed”, concludeert burgemeester Marcouch tevreden. “Wij kunnen elkaar bedanken voor een mooi weekend met veel zon en met veel afstand. We deden het goed in Arnhem op straat, in onze parken en ook wel bij de bouwcentra, maar vooral ook op de heide en in de bossen.”

Marcouch heeft er alle vertrouwen in dat iedereen zich ook de komende dagen gedraagt. “Er staat ons de komende week weer veel te wachten, maar als wij zo inlevend en rustig blijven als nu, dan kunnen wij dit aan.”

Bekeuringen

De tevredenheid van marcouch betekent echter niet dat het overal goed gaat. Zaterdagavond werden op het westelijke deel van de Rijnkade 25 bekeuringen a 390 euro uitgeschreven aan jongeren die in auto’s bij elkaar kwamen. Een dag daarvoor was er juist een samenscholingsverbod voor dit gebied uitgeschreven.

Burgemeester Marcouch noemde de overtreders “een groep idioten” en prees het werk van de politie. “Goed werk van onze handhavers en agenten.”

Om herhaling te voorkomen heeft de gemeente Arnhem het onderste deel van de Rijnkade inmiddels afgesloten met betonnen barriers.

Motorrijders

Er kwamen bij de politie afgelopen weekend meerdere meldingen binnen vanwege geluidsoverlast.

Marcouch: “Verder hadden veel Arnhemmers wel last van lawaai, maar kwamen er goed uit met hun buren, vertelde de politie die aandachtig alle klachten natrok.”

Ook motorrijders zorgden afgelopen weekend voor veel overlast. Op social media regende het over klachten over motorrijders die vol gas over wegen en dijken reden.

Burgemeester Marcouch beloofde dat hij daar de komende tijd nog eens goed naar wil kijken om de overlast in te dammen.

Dit delen:

Tweet



WhatsApp



Reacties