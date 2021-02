Corona-vaccinatie in regio Arnhem opgeschaald, en binnenkort komen er meer priklocaties bij

ARNHEM – De vaccinatie tegen het coronavirus in de regio Arnhem is verder opgeschaald. Naast Papendal en ziekenhuis Rijnstate in Arnhem, is daar nu ook de Reehorst in Ede als priklocatie bij gekomen. In totaal worden er in Arnhem en omgeving nu meer dan 1.000 mensen per dag gevaccineerd. Dat aantal zal de komende maand snel oplopen, verwacht de GGD.

De opening van een extra priklocatie in Ede komt een week sneller dan de bedoeling was.

“Toen we van de rijksoverheid doorkregen dat we de komende tijd meer vaccins ontvangen, hebben we besloten om deze locatie versneld te openen”, aldus Henk Bril van de GGD.

Licht aan het eind van de tunnel

In totaal moeten er in Arnhem en omgeving ongeveer 380.000 mensen gevaccineerd worden. Op dit moment zijn in Arnhem en omgeving ruim 10.000 mensen gevaccineerd. Met de huidige snelheid van iets meer dan 1.000 vaccinaties per dag lijkt het erop dat het nog heel lang kan duren voordat iedereen een prik heeft gehad. Maar er is licht aan het eind van de tunnel.

In het kader van de landelijke vaccinatiestrategie ontvangt de GGD Gelderland-Midden de komende tijd steeds meer vaccins. Hierdoor wordt het mogelijk om vanuit steeds meer locaties in de regio Arnhem te vaccineren. De GGD Gelderland-Midden wil de komende tijd vier extra priklocaties openen.

Bril: “Stap voor stap komen er meer vaccins beschikbaar. Als GGD Gelderland-Midden werken we daarom toe naar een vaccinatiecapaciteit van 4.000 mensen per dag vanaf zes locaties. Dat is goed nieuws, want vaccineren is onze weg uit deze coronacrisis.”

De vaccinatie op Papendal ging op 15 januari van start met het bescheiden aantal van 400 vaccinaties per dag. Dat aantal is in drie weken tijd dus meer dan verdubbeld, maar de echte stroomversnelling van de vaccinatie wordt verwacht vanaf april.

Deels komt dat doordat Pfizer, Moderna en AstraZeneca grotere aantallen vaccins leveren aan Nederland. Een andere reden voor de versnelling is de verwachte goedkeuring door het EMA van het vaccin van Jansen. Nederland heeft vol ingezet op dit vaccin, dat in Leiden ontwikkeld werd. In totaal heeft Nederland 11 miljoen Jansen-vaccins besteld, die in verschillende batches geleverd worden.

Het Jansen-vaccin heeft het voordeel dat slechts één injectie nodig is om ernstige ziekte en overlijden door coronabesmetting te voorkomen.

Door leveringsproblemen en door een mogelijk mindere bescherming tegen virusmutaties is nog veel onzeker, maar als alles een beetje meezit is het mogelijk om binnen vijf maanden iedereen in Nederland te vaccineren. Voor het echter zover is, zullen we ons echter eerst schrap moeten zetten tegen een derde coronagolf.

De Britse variant van het coronavirus heeft zelfs bij de huidige strenge coronamaatregelen een reproductiewaarde boven de 1. Volgens deskundigen ligt de R van de Britse variant nu op ongeveer 1,16. Het zal dus nog een tijd duren voor we in Nederland de coronamaatregelen kunnen versoepelen. Waarschijnlijk is dit pas mogelijk wanneer in ieder geval alle kwetsbaren in Nederland hun vaccinatie hebben ontvangen. Het zal naar verwachting nog ongeveer twee maanden duren voor het zover is.

