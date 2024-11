De ontwikkeling van veel spelers en van de ploeg is helaas negatief

Vitesse is in dit tranentrekkende seizoen weer twee zeperds verder. Bij de 0-6 nederlaag in eigen huis tegen SC Cambuur zakten ploeg én trainer van Vitesse mijlenver door de ondergrens. Individueel haalde het gros van de speler het vereiste minimumniveau niet en tactisch deugde er niets van. In Kerkrade bij Roda JC was het weliswaar iets minder slecht, maar betaalden de Arnhemmers met een toch weer grote nederlaag (3-0) de prijs voor een veel te groot aantal individuele en tactische fouten.

Het drama in het Gelredome tegen SC Cambuur leverde ontluisterende informatie op. De spelers die tegen de Friese ploeg in het veld stonden, zouden na vijftien wedstrijden toch op zijn minst enige progressie moeten tonen, maar het tegendeel was het geval. Vrijwel allemaal legden zij hun slechtste wedstrijd van het seizoen op de grasmat. Waren er in andere wedstrijden, met name in de eerste periode van het seizoen, nog weleens hoopvolle fasen, zowel individueel als qua samenspel, nu was er een constante lijn zichtbaar waarvan iedere Vitesseliefhebber gruwt: stabiel slecht.

Ook tactisch deugde er niets van. Even kort samengevat: er werd halfbakken druk gezet, waar de Friezen zich lachend onderuit speelden. Die halfslachtige tactische aanpak is uiteraard de verantwoordelijkheid van trainer Van den Brom. Ook het steeds opstellen van de kwaliteitsarme spits Van Duivenbooden en het alsmaar goochelen met namen in de opstelling komen op zijn conto. De oefenmeester gaf na de wedstrijd felle kritiek op zijn spelers en kondigde maatregelen aan, maar zou toch ook eens in de spiegel moeten kijken.

In Limburg toverde Van den Brom maar weer eens een aantal andere namen uit zijn hoge hoed, maar zette hij de poppetjes ineens in een 5-3-2 formatie neer. Daar was klaarblijkelijk nog nooit op getraind. Dat geeft de wanhoop die bij de technische staf is gaan heersen aardig weer. Gezien de onervarenheid van de spelers met dit systeem ging het in fasen nog niet eens zo slecht. Maar met spitsen als Visser en de nog jonge Huisman, die geen enkele specifieke kwaliteit konden inbrengen, wordt het bijna onmogelijk om kansen te creëren. En achterin kunnen dan wel veel spelers rondlopen, maar als die speltechnisch en/of tactisch regelmatig blunderen, is het wachten op tegengoals.

Neem de 1-0. Roda JC had aan hun linkerkant in de beginfase al een korte corner uitgevoerd, waarbij Vitesse verzuimde een tweede verdediger in de buurt te zetten. Dus werd die ene verdediger simpel uitgespeeld en kon de vrijgespeelde Rodaspeler diagonaal vrij inschieten. De bal vloog net voorlangs.

Dat had een waarschuwing moeten zijn, maar niet voor de tactische onbenullen, ik kan het niet anders noemen, van Vitesse. Doelman Bramel gaf eerst onnodig een corner weg, dit keer aan de andere kant van het veld. Vitesse trapte weer in hetzelfde simpele spelletje en werd daar nu wél voor gestraft: 1-0.

Dan het optreden van verdediger Van Zwam. Eerst plaatste hij aan de zijkant rond de middenlijn een werkelijk schandalige tackle, waar hij rood voor had moeten krijgen. Het zou voor mij als trainer al reden zijn geweest om hem als straf te wisselen. Met geel op zak ging deze speler daarna ook nog eens voorop bij een opstootje, met als logisch gevolg zijn tweede geel en dus rood. Hoe dom kun je zijn, hoe kun je je ploeg zo duperen. Als ik Van den Brom was, zou ik hem ook na zijn schorsing nog een tijdje de bank warm laten houden.

Maar ja, als ik Van den Brom was zou ik veel meer anders doen. Geen tombola van het opstellen van zijn ploeg maken, maar veel meer toewerken naar vastigheid. Kiezen voor echte voetballers als Tielemans en Yegoian op het middenveld. Die vertrouwen geven en aan het voetballen proberen te krijgen. Als centrumspits bij gebrek aan spelers met kwaliteiten voor die positie een snelle jongen als De Regt laten rommelen. Die maakt het verdedigers in ieder geval nog lastig.

Verder, stoppen met dat gepiel tussen keeper en verdediger aan de rand van het vijfmetergebied bij uittrappen vanaf de grond. Zelfs met tien man gebeurde dat nog, met als uiteindelijk resultaat een lange trap van Bramel met zijn zwakkere linkerbeen. Ros die bal vanaf de grond naar voren!

Zo kan ik nog wel even doorgaan. De meest simpele, elementaire tactische zaken gaan bij deze selectie elke keer weer fout. Vitesse mist de kwaliteit om hoog mee te draaien in de KKD, maar er moet wel degelijk meer uit deze selectie te halen zijn bij de juiste technische en tactische keuzes. Het is ronduit triest om te moeten constateren dat na inmiddels zestien wedstrijden geen sprake is van vooruitgang, maar dat zowel de individuele ontwikkeling van veel spelers als die van de ploeg negatief is.

Vitesse-SC Cambuur 0-6

14. Balk 0-1, 15. Alhaft 0-2, 37. Poll 0-3, 42. Pauwels 0-4, 82. Tsingaras (e.d.) 0-5, 90. Rölke 0-6.

Roda JC-Vitesse 3-0

9. Sejdiu 1-0, 65. Röseler 2-0, 90. Leijten 3-0

Reacties