De Paasberg verspeelt kans op periodetitel in spektakelstuk tegen karaktervol ESA

In de bestuurskamer van ESA bekeek trainer Marcel Omvlee van De Paasberg zaterdagmiddag nog eens de uitslagen in de derde klasse L.

“VVA Achterberg speelt met 1-1 gelijk tegen Candia ’66 en Harskamp wint met 3-0 van Juliana ’31. Ongelooflijk dat we het hier hebben weggegeven. Sinterklaasgedrag”, zei Omvlee, die zijn ploeg zojuist op een onvoorstelbare manier met 4-3 had zien verliezen. De gevolgen van die nederlaag waren groot. VVA Achterberg is nu de eerste periodekampioen. Bij een zege van De Paasberg op ESA was de periodetitel naar de ploeg van Omvlee gegaan als De Paasberg op 14 december ook de inhaalwedstrijd tegen Valleivogels in winst had omgezet.

Vooraf was Omvlee niet bezig geweest met het mogelijk binnenhalen van de eerste periodetitel. ‘Want dan heb je het over de ‘als-factor’. Als dit, als dat en dat heeft geen zin’. Achteraf baalde de trainer van De Paasberg enorm. “In het eerste half uur kwamen we terecht op 0-2. Daarna zakte het weg, maar toen we uit een strafschop meteen na de pauze op 1-3 kwamen, dacht ik dat het klaar was.”

SCHEPJE BOVENOP

Niets was echter minder waar. ESA deed er een schepje bovenop en de spelers van De Paasberg stonden erbij en keken ernaar. Omvlee: “Het is een soort van arrogantie en nonchalance dat ons niet past. Het fysieke dat wij normaal hebben, had ESA nu.”

De Paasberg had in de eerste helft door Jesse ter Beek (kopbal uit een corner) en Mike van der Steen op aangeven van Ter Beek een 0-2 voorsprong genomen. Ian Nijenesch bracht de spanning nog voor rust terug: 1-2. De 1-3 van Gino La Marra uit een strafschop leek de beslissing, maar via een eigen doelpunt van La Marra en treffers van Sym Berendsen en Koen Mulderij pakte ESA alsnog de zege: 4-3.

Trainer Marc Bronkhorst van ESA glom na afloop van oor tot oor. “Dat we na die 1-3 nog zijn teruggekomen is heel knap. Daarvoor verdient de ploeg een compliment, want we hebben heel veel veerkracht getoond.” Door de zege steeg de ploeg van trainer Marc Bronkhorst naar de tiende plaats met 9 punten uit 8 wedstrijden. ESA heeft nu vier ploegen onder zich en ontloopt op de tiende plek aan het einde van het seizoen de nacompetitie tegen degradatie.

HOOFDVELD AFGEKEURD

De wedstrijd ESA – De Paasberg werd niet op het hoofdveld, maar op het achtergelegen kunstgrasveld gespeeld. “De scheidsrechter vond dat de lijnen op ons hoofdveld onvoldoende zichtbaar waren en daar had hij wel een punt”, zei Nico van Santen, bestuurslid van ESA. “Sportbedrijf Arnhem heeft vrijdag zand gestrooid over het veld en omdat het daarna niet meer heeft geregend, was het zand nog niet ingetrokken en dus de lijnen niet goed zichtbaar.”

Sportbedrijf Arnhem strooit in deze periode over alle voetbalvelden in Arnhem zand. Door die bezanding verbetert de water- en luchtcirculatie en dat resulteert in een dichter en groener gazon.

(Tekst en foto: Han Dreuning)

