Deelnemers Roparun lopen over Wens- en Gedenkpad in hal Rijnstate

Dit weekend vindt de 34e editie plaats van de Roparun, een evenement waarin op verschillende manieren geld wordt ingezameld voor honderden goede doelen in binnen- en buitenland, die allemaal de levenskwaliteit van mensen met kanker en hun naasten verbeteren.

De 55 teams die dit jaar deelnemen worden zondagavond 8 juni tussen 20.00 en 23.00 uur verwacht bij ziekenhuis Rijnstate, waar zij worden verwelkomd met muziek, standjes, heerlijke energierijke “RopaFuel smoothies”, warme soepen en een hartverwarmende sfeer.

De route voert de lopers over het indrukwekkende Wens- en Gedenkpad dat langs en in de ontvangsthal is aangelegd, met wensen voor mensen die getroffen zijn door kanker en herinneringen aan dierbaren die zo ontzettend gemist worden.

Rijnstate is er klaar voor en nodigt Arnhemmers uit de Roparunners aan te moedigen en de doorkomst mee te beleven. Deze doorkomst van Roparun en het Rijnstate Vriendenfonds Wens- en Gedenkpad wordt mogelijk gemaakt dankzij de hulp van diverse ondernemingen:

🙏 Berghege Heerkens Bouwgroep: voor het maken van de meer dan 80 houten borden op palen, waardoor we de hartverwarmende spreuken een mooie plek kunnen geven.

🙏 Biljoen Groen & Liemers Hendriks: voor het sponsoren van de aankleding van het pad met prachtige sfeerrijke beplanting.

🙏 Team eten en drinken van Rijnstate en Fátima Parejo en Judith Bremer: voor de smakelijke RopaFuel smoothies. Een energieboost voor de lopers voor de kilometers die nog gaan komen.

🙏 Vermaat: voor de heerlijke soepen die de bezoekers en lopers op smakelijke wijze warm houden vanavond.

🙏 @Primetiment: voor de mooie sfeerverlichting

🙏 Intratuin Arnhem Presikhaaf: voor de 300 ledwaxinelichten die vanavond het pad en Rijnstate gaan verlichten.

(Bron: Rijnstate Vriendenfonds op LinkedIn), bericht aangeboden door VDZ Hogerop

Reacties