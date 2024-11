Dennis van Beukering: “De klad zit er NIET in bij MASV”

MASV heeft de drie laatste competitiewedstrijden in de 4e divisie C van het amateurvoetbal niet meer weten te winnen. Groene Ster werd dan wel knap op 0-0 gehouden, de duels tegen middenmoters Orion en Nuenen eindigden ook in een gelijke stand, respectievelijk 1-1 en 3-3.

Pim Schouten kijkt met trainer Dennis van Beukering vooruit naar komende zondag.

Voor de winst

Van Beukering reageert bijna verbolgen op de vraag of de klad er in zit: “De schrijvende pers is gelijk zo negatief als wij een keer niet winnen. De wedstrijden vielen nu eens de andere kant op. Het had net zo goed in ons voordeel beslist kunnen worden. Wij gaan alleen maar voor de winst, laat dat duidelijk zijn. De huidige competitie is echt niet zwaarder dan vorig seizoen, wij hebben af en toe iets meer geluk nodig.”

UDI’19

De oefenmeester kan in de komende wedstrijd tegen UDI’19 uit Uden niet beschikken over een viertal spelers: Fedor Venema is ziek, Eelco Mosterd, Stephen van Beek en Donovan van Hetse zijn geblesseerd. Nogmaals Dennis van Beukering: “Ik houd genoeg spelers over om er een mooie overwinning uit te halen, de inzet op zowel de training als tijdens de wedstrijd is 100%. We staan op een plek in de middenmoot en daar horen wij momenteel ook thuis.”

Het duel MASV-UDI’19 begint zondagmiddag 17 november op sportpark Malburgen West om 14.00 uur.

(Foto boven: fragment uit het duel MASV-Longa’30 vorig seizoen, foto onder: Dennis van Beukering met technisch directeur Jaimy Vahlkamp)

