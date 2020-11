Dit is Arnhem: een groene en innovatieve stad vol creatieve aanpakkers

Afgelopen vrijdag werd met een online presentatie de website Ditisarnhem.nl gepresenteerd. De website is ontwikkeld voor bezoekers, bedrijven en studenten door Citymarketing Arnhem.

Zelfbewust en vol trots presenteert Arnhem zichzelf via de nieuwe site aan de buitenwereld:

“Arnhem is een stad die steeds op zoek is naar vernieuwing en vooruitgang. Met een trots ‘hert’ op de goede plaats. Waar Arnhemmers de blik naar voren gericht hebben. De mouwen opgestroopt en met oog voor de wereld om ons heen. Zo doen we dat in Arnhem. Met creativiteit als motor en innovatiekracht als brandstof.”

Wie door de meer dan honderd verhalen op de site bladert, kan maar één conclusie trekken. Arnhem is écht een bijzondere stad. Nou zijn er meer steden die zichzelf via een speciale website presenteren. Vaak blijven die sites hangen in grote woorden en holle frasen.

Ditisarnhem.nl zit duidelijk anders in elkaar. Hier geen blaaskakerij, maar concrete voorbeelden. De dingen die Arnhem uniek maken, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, mode, innovatie en energietransitie, worden op de site vol trots uitgebreid uitgelicht.

Dat niet alleen: op de site staat ook meer te lezen over de geschiedenis van Arnhem en worden attracties zoals Gelredome en Burgers Zoo uitgelicht. Ook typische Arnhemse zaken zoals de Jansbeek, Strand Zuid en Sonsbeek worden uitvoerig beschreven.

Onderscheidend

“Met deze nieuwe website laten we zien hoe onderscheidend Arnhem is ten opzichte van andere steden. Daarmee levert het een belangrijke bijdrage aan het behalen van onze economische doelen zoals het creëren van werkgelegenheid en het bieden van een interessant vestigingsklimaat“, aldus wethouder Economische Zaken Jan van Dellen.

Arnhem is een stad die al jaren veel bezoekers uit binnen- en buitenland trekt.

“Dat koesteren we”, aldus regisseur citymarketing Marian van Hooij. “Maar Arnhem is ook de stad voor bedrijven en talenten die willen vernieuwen met de drive om energietransitie- en klimaatadaptatieplannen te realiseren en om duurzame mode op de kaart te zetten.”

Hieronder is de online presentatie van de nieuwe website terug te kijken.

Dit delen:

Tweet



WhatsApp



Reacties