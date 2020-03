Dit zijn de corona-maatregelen die in Arnhem van kracht zijn

In heel Nederland zijn uitgebreide maatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan. Dit zijn de maatregelen die in Arnhem van kracht zijn.

Gemeente Arnhem: bijna alles digitaal

De dienstverlening van de gemeente Arnhem blijft gewoon beschikbaar. Wel heeft de gemeente een paar aanpassingen gemaakt. Waar mogelijk worden zaken zoveel mogelijk digitaal afgehandeld. Verhuizingen bijvoorbeeld kunnen via internet of via de post geregeld worden.

De inwoners vraagt inwoners om zaken die kunnen wachten uit te stellen tot een later moment.

De klantenservice van de gemeente Arnhem blijft ongewijzigd beschikbaar. De gemeente is telefonisch bereikbaar via 0800-1809, of via Facebook, Twitter of Whatsapp. Het nummer voor Whatsapp is 06-12521130.

Afvalinzameling: papier wordt niet meer opgehaald

De gemeente is gestopt met het ophalen van oud papier en karton. De maatregel geldt vooralsnog tot en met zondag 5 april. De gemeente heeft de maatregel genomen in verband met ziekte bij de afvalinzamelaar. Daarnaast wil de gemeente vrijwilligers die papier ophalen beter beschermen.

Huishoudelijk afval wordt verder gewoon ingezameld zoals gebruikelijk.

Geen evenementen

In lijn met de maatregelen van de Rijksoverheid worden komende tijd geen evenementen gehouden. Burgemeester Marcouch heeft een noodmaatregel afgekondigd voor de gemeente Arnhem om dit mogelijk te maken.

Over het wel of niet doorgaan van Koningsdag, of andere evenementen in april en mei is vooralsnog geen beslissing genomen. Het is nog te vroeg om hierover nu al een beslissing te nemen, aldus de gemeente.

Scholen en kinderdagverblijven gesloten

Scholen en kinderdag verblijven zijn in ieder geval tot en met maandag 6 april gesloten. Het gaat hierbij om alle scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. Ook het onderwijs op de HAN een bij Artez vervalt.

Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang.

Geen horeca en sport

Zoals bekend heeft de Rijksoverheid besloten horecagelegenheden en sport- en fitnessclubs te sluiten tot en met maandag 6 april. Bezorgen en afhalen blijft mogelijk. Wel adviseert de gemeente om voldoende afstand te houden en thuis te blijven bij gezondheidsklachten.

Culturele instellingen gesloten

Vrijwel alle culturele voorzieningen in Arnhem zijn gesloten. Rozet bijvoorbeeld is tot en met maandag 6 april gesloten, net als Musis en het Stadstheater. Ook Focus Filmtheater, Vue en Pathé hebben hun deuren gesloten.

Informatie voor ondernemers

De overheid heeft op 17 maart verschillende maatregelen genomen om ondernemers te steunen die getroffen worden door de maatregelen die nu van kracht zijn. De gemeente Arnhem heeft op haar website een speciale pagina opgezet waar ondernemers meer informatie kunnen vinden over de ondersteuningsmaatregelen.

Handen wassen! Vaak! Nog vaker!

Alle bovenstaande maatregelen zijn genomen om de verdere verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen. Mensen kunnen zelf het nodige doen om hun steentje bij te dragen:

– Probeer 1,5 meter afstand van elkaar te houden, ook tijdens het boodschappen doen.

– Nies en hoest in je elleboog.

– Geen handen schudden

– Vermijd evenementen. Evenementen met meer dan 100 personen zijn sowieso verboden.

– Handen wassen! Vaak! Nog vaker! Handen wassen is het beste wapen dat mensen hebben om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

