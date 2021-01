Dit zijn de redenen om een avondklok in te voeren

ARNHEM – Ook in Arnhem zullen we er aan moeten geloven. Nederland krijgt een avondklok om het coronavirus verder terug te dringen. Maar is een avondklok wel effectief? En is het überhaupt wel nodig? Tekst en uitleg!

Nederland zit al een tijd in een zware lockdown. Niet-essentiële winkels en scholen zijn gesloten en ook de horeca en de cultuursector zijn dicht. Die maatregelen waren nodig om het toenemende aantal besmettingen terug te dringen.

De lockdown is effectief. De reproductiewaarde zit al een aantal weken onder de 1. Het aantal coronabesmettingen is gedaald van 474 besmettingen per 100.000 inwoners op 23 december naar 224 besmettingen nu. Dat is meer dan een halvering.

Arnhem telt op dit moment 183 besmettingen per 100.000 inwoners. We doen het dus beter dan het landelijk gemiddelde.

De lockdown duurt nog tot en met 8 februari, dus we mogen verwachten dat het aantal besmettingen de komende tijd nog verder daalt. Maar waarom wordt er dan toch gekozen voor extra maatregelen, zoals het invoeren van een onpopulaire avondklok?

Britse variant

Je kunt het vergelijken met een ongeluk op de weg. Wanneer je een eind voor je een ongeluk ziet gebeuren, trap je meteen op de rem en niet pas op het moment dat je vlakbij bent. Met corona werkt het op dezelfde manier.

De Britse variant van het coronavirus is overal in Europa bezig aan een opmars. De Britse variant is dertig procent besmettelijker dan het oude virus. Volgens het OMT wordt ongeveer tien procent van alle besmettingen in Nederland op dit moment veroorzaakt door de Britse variant. En dat aandeel neemt, ondanks de lockdown waarin we zitten, snel toe.

Kortom: de huidige maatregelen zijn wel voldoende om het oude coronavirus terug te dringen, maar niet om de Britse variant te stoppen. Als we nu geen extra maatregelen nemen, verwacht het OMT dat we over een maand aanzienlijk meer besmettingen hebben dan nu, waarbij de Britse variant verantwoordelijk is voor 50 procent van het totaal.

Diederik Gommers: “De verwachting is dat als we zo doorgaan, we naar 1.200 IC-patiënten gaan. Het kan ook nog ruim daarboven uitkomen. Daar komen de 400 non-Covid-patiënten dan nog bij. Dan naderen we onze maximale capaciteit van 1.700 IC-bedden.”

Met onder andere het invoeren van een avondklok wil Nederland de situatie voorkomen die een tijd geleden in Groot-Brittannië ontstond. Er waren zoveel besmettingen, dat de zorg het niet meer aankon. In Londen werden ambulances met nieuwe coronapatiënten weggestuurd omdat er simpelweg geen plek meer was.

De Britse regering heeft draconische maatregelen genomen om het aantal besmettingen terug te dringen. In grote delen van Engeland mag je ook overdag je huis niet uit als je daar geen goede reden voor hebt. Het invoeren van een avondklok moet helpen om dat in Nederland te voorkomen.

Effect van een avondklok

Maar is een avondklok wel effectief? Ja, blijkt uit andere landen in Europa die al een avondklok hebben ingevoerd. Onder andere Duitsland, België, Frankrijk en Spanje hebben al een tijd een avondklok, in veel gevallen strenger dan de avondklok die hier wordt ingevoerd.

Een avondklok is bedoeld om het aantal contacten tussen mensen verder terug te brengen. Uit bron- en contactonderzoek blijkt dat visite de belangrijkste bron van besmetting is. Het OMT verwacht dat het aantal besmettingen door visite met 10 procent omlaag wordt gebracht. Dat is dan wel vanuit de aanname dat mensen niet gaan zoeken naar loopholes.

“Ik hoop dat de regering uitlegt dat het niet om een avondklok gaat, maar om het feit dat mensen minder contact met elkaar hebben. Als het betekent dat we bingo-avonden verplaatsen naar woensdagmiddag, heeft het geen zin”, aldus epidemioloog Olaf Dekkers van het LUMC.

Naar verwachting zal de avondklok tot en met 8 februari worden ingevoerd. Door drie weken hard op de rem te trappen, geven we onszelf de mogelijkheid om daarna eventueel weer te kunnen versoepelen. Het OMT hoopt uit dat we in maart, wanneer het virusseizoen op zijn eind is en de vaccinatie op stoom is gekomen, de derde golf de baas zijn.

Zijn er geen alternatieven?

Een deel van de mensen vindt een avondklok een disproportionele maatregel. Zij zouden graag zien dat er andere maatregelen genomen worden. Vaak wordt dan gezegd dat er een restrictie moet komen op het aantal mensen dat je mag zien en een vliegverbod met brandhaarden zoals Ierland, Groot-Brittannië en Zuid-Afrika.

Dat zijn echter de aanvullende maatregelen die samen met een avondklok óók genomen worden om de coronacrisis een halt toe te roepen. Veel andere mogelijkheden zijn er niet meer. Het enige wat daarna nog mogelijk is, is om net zoals in Groot-Brittannië, iedereen op te roepen om ook overdag thuis te blijven.

Burgemeester Marcouch heeft al aangegeven dat een avondklok goed is te handhaven.

“We hebben te maken met een dodelijke ziekte, en de druk op de ziekenhuizen en de zorg. Het merendeel houdt zich goed aan de maatregelen. Toch zien we brandhaarden vooral in het privédomein, bij de mensen thuis. En dat zijn niet alleen jongeren, maar ook ouderen”, aldus Marcouch tegen de Gelderlander.

