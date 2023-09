Een cijfer voor de vergroende 4e Nijverheidstraat

KRO-NCRV koos een straat in Klarendal uit om samen met bewoners te vergroenen voor het televisieprogramma ’12 straten groen’. In elke provincie koos het programma een versteende straat uit en kijkers kunnen na de uitzending de straat een cijfer geven.

Groene intiatieven

Hoewel er in Klarendal al enorm veel groene initiatieven zijn, corporaties maar vooral gemeente een rol pakken in vergroening en het klimaatbestendig maken van de stad, er een wijk-groen-agenda is opgesteld en er bijna in iedere wijkkrant wel over groen wordt gepubliceerd, kan de boodschap van ook KRO-NCRV geen kwaad: ‘Ruim een derde van het tuinoppervlak in Nederland is ‘versteend’. Meer groen in de straat ziet er niet alleen aantrekkelijker uit, maar is ook nog eens goed voor de mens, het dorp of de stad.’

Bewoners vertellen aan RTV Connect dat het meer dan nodig was; het is erg heet in de zomer. Samen deden ze mee aan een ontwerpsessie en hadden de tv crew vijf dagen lang in de straat. Er zijn plantenbakken gerealiseerd, geveltuintjes en een boog over de straat waar de klimplant volgend jaar hopelijk gegroeid zal zijn.

Meekijken

Op een zaterdag in juni was de Klarendalse wijkkrant welkom in de 4e Nijverheidstraat om even mee te kijken en te luisteren op een draaidag van een team televisie mensen voor het programma. Televisiebekendheid Anita Witzier was op dat moment net van een bewoonster uit de straat aan het leren gevulde wijnbladeren te maken, dolma’s. De druivenplanten waren zojuist tegen een blinde muur aan in de grond gezet.

Vanuit het productieteam klonk het geluid dat participatie in deze straat, in vergelijking met 11 andere straten in het land, wat moeilijker van de grond kwam. Maar de dolma’s van Anita waren heerlijk en we kijken uit naar de Klarendalse uitzending! Die is aankomende zaterdag, 23 september.

Reacties