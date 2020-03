Eerste fase verbouwing Museum Arnhem afgerond

De verbouwing van het pand aan de Utrechtseweg van Museum Arnhem is inmiddels in volle gang. Aannemer Rots Bouw BV uit Aalten is afgelopen februari gestart met de sloopwerkzaamheden. Inmiddels is de gehele Eschauziervleugel met daarin de beroemde Rijnzaal ontmanteld. Hiervoor in de plaats komt een nieuwe vleugel, die 15 meter gaat uitsteken over de stuwwal. De Rijnzaal was geliefd onder bezoekers vanwege het panorama uitzicht over de uiterwaarden van Arnhem.

Geen vertraging door het Coronavirus

De verbouwing van Museum Arnhem loopt vooralsnog geen vertraging op door het Coronavirus. Rots Bouw BV gaat verder met de voorbereiding en de uitvoering van de verbouwing. Wel zijn er speciale maatregelen genomen op de bouwplaats volgens de voorschriften van het RIVM, meldt André de Gelder, bedrijfsleider bij Rots Bouw BV: ‘De bouw van Museum Arnhem gaat zo goed mogelijk door. We zijn ongeveer 3 weken bezig geweest met de ontmanteling van de vleugel, precies volgens plan. Ons personeel werkt extra voorzichtig in deze tijd en ter uiteraard is er geen fysiek contact.’

Nieuwe vleugel

De nieuwe vleugel die Rots Bouw BV gaat bouwen, is ontworpen door architect Joost Vos van Benthem Crouwel Architects: ‘Wat de nieuwe vleugel uniek maakt, is dat hij aan beide zijden verder uitsteekt. Het is een hele eenvoudige oplossing, maar toch spectaculair. De nieuwe vleugel laten we 15 meter uitkragen over de stuwwal, waardoor we een fantastisch uitzicht kunnen maken richting de stad. De verwachting is dat je beide stadsbruggen kunt zien en aan de horizon de Eusebiustoren.’

De verbouwing duurt naar verwachting tot eind 2021. Begin 2022 verwacht het vernieuwde Museum Arnhem zijn deuren te openen. De verbouwing is te volgen op de website van Museum Arnhem en de speciale website www.rotsbouwtmuseumarnhem.nl

